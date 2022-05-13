Sri Lanka Protestoları, Yeni Başbakan Hükümeti Kurma Mücadelesi Verirken Devam Edecek

Sri Lanka'da yeni bir başbakanın atanması, ülkenin feci ekonomik krizi nedeniyle cumhurbaşkanının istifasını talep eden hükümet karşıtı protestocuları yatıştırmada başarısız oldu.

Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, dokuz kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı bir haftalık şiddetli çatışmaların ardından Perşembe günü geç saatlerde kıdemli muhalefet politikacısı Ranil Wickremesinghe'yi ada ülkesinin başbakanı olarak atadı.

Cumhurbaşkanının ağabeyi Mahinda Rajapaksa, şiddet olayları sarmallaşırken Pazartesi günü başbakanlıktan istifa etti ve askeri bir üste saklanıyor.

Büyük halk gösterileri, haftalardır Cumhurbaşkanı Rajapaksa'yı, yönetiminin 1948'de bağımsız hale gelmesinden bu yana ülkeyi vuran en kötü ekonomik krizi yanlış yönetmesi nedeniyle kınadı.

'Bu mücadeleyi durdurmayacağız'

Yüzlerce kişi, Colombo'nun ana kentindeki deniz kıyısındaki ofisinin dışında, geçtiğimiz ay boyunca istifa etmesi için kampanya yürüten bir protesto kampında kaldı.

"Halkımız adaleti sağladığında bu mücadeleyi durduracağız," diyor ana şehir Kolombo'daki bir protesto alanında kamp kuran yüzlerce kişiden biri olan Chamalage Shivakumar.

"Kimi başbakan olarak atarlarsa atsınlar, insanlar rahatlayana kadar bu mücadeleyi durdurmayacağız."

Wickremesinghe, Birleşik Ulusal Partisi'nden (UNP) ülke parlamentosundaki tek milletvekili ve hükümeti kurmak için rakip siyasi partilere güvenecek.

Rajapaksaların önderlik ettiği bir ittifak, parlamentonun 225 sandalyesinin yaklaşık 100'ünü elinde tutarken, muhalefetin 58 sandalyesi var. Gerisi bağımsızdır.

Wickremesinghe, Cuma günü, üst düzey bir muhalefet figürünün maliye bakanlığını yönetmeyi reddetmesinin ardından bir birlik hükümeti kurmak ve yakın bir ekonomik çöküşü önlemek için mücadele ediyordu.

Muhalefet milletvekili Harsha de Silva, ülkenin maliyesinin sorumluluğunu üstlenme teklifini açıkça reddetti ve bunun yerine hükümetin istifasını zorlayacağını söyledi.

"İnsanlar siyasi oyunlar ve anlaşmalar istemiyorlar, geleceklerini koruyacak yeni bir sistem istiyorlar" dedi.

De Silva, Cumhurbaşkanı Rajapaksa'yı devirmek için "halkın mücadelesine" katıldığını ve lideri yerinde bırakan herhangi bir siyasi çözümü desteklemeyeceğini söyledi.

Rajapaksa'nın istifası olmadan bir birlik hükümetini destekleyip desteklememe konusunda bölünmüş olan parlamentodaki en büyük muhalefet grubu olan Samagi Jana Balawegaya (SJB) partisinin bir üyesidir.

Protestocular, Wickremesinghe'nin atanmasının, krizden nihai olarak sorumlu olduğunu söyledikleri cumhurbaşkanına karşı öfkeyi hafifletmek için çok az şey yapacağını söylüyorlar.

Pandemi, yükselen petrol fiyatları ve Rajapaksa kardeşlerin popülist vergi indirimleri nedeniyle sert bir şekilde sarsılan Sri Lanka, döviz piyasasında kritik derecede düşük ve yaygın enflasyon ve yakıt kıtlığı, geçen haftaya kadar ağırlıklı olarak barışçıl kalan protestoların bir ayında binlerce kişiyi sokağa çıkardı.

Perşembe günü Wickremesinghe, korkunç durumun önümüzdeki aylarda daha da kötüye gidebileceği konusunda uyardı ve uluslararası yardım çağrısında bulundu.

"Ulusu, halkımızın bir kez daha günde üç öğün yemek yiyeceği bir konuma getirmek istiyoruz" dedi.

Cuma günü, Wickremesinghe, Hindistan'ın Sri Lanka Yüksek Komiseri ile bir araya geldi ve atanmasından bu yana yabancı bir hükümetle kamuoyunca bilinen ilk teması oldu.

Kolombo'daki Hindistan Yüksek Komisyonu bir tweet'te "Sri Lanka'da demokratik süreçler yoluyla ekonomik iyileşme ve istikrar için devam eden işbirliğini tartıştık" dedi.

Yeni Delhi, Asya ve Avrupa arasındaki kilit nakliye şeritlerinde yer alan ve her iki ülke tarafından finanse edilen büyük altyapı projelerine ev sahipliği yapan stratejik açıdan önemli Sri Lanka'da nüfuz sahibi olmak için Çin'le savaşıyor.

Wickremesinghe, Batı yanlısı bir serbest piyasa reformisti olarak görülüyor ve potansiyel olarak Uluslararası Para Fonu ve diğerleriyle kurtarma müzakerelerini daha sorunsuz hale getiriyor.

Ancak Rajapaksa'nın istifa çağrılarına direnmeye devam etmesi durumunda yeni bir kabinenin halkın öfkesini yatıştırmak için yeterli olup olmayacağı henüz belli değil.