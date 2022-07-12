Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 139. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 139. gününe girerken ana gelişmelere göz atıyoruz.
Güncel 12.07.2022 - 11:58 12.07.2022 - 11:59 Aslı Kılıç
İşte 12 Temmuz Salı günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Savaş
- Moskova'nın resmi haber ajansı TASS'ın Rus destekli bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Kherson bölgesindeki Nova Kakhovka şehrine düzenlediği hava saldırısında en az yedi kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
- Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, hafta sonu Donetsk kasabası Chasiv Yar'da bir apartman bloğuna düzenlenen Rus roket saldırısında ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.
- İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Donetsk bölgesinde küçük, artan toprak kazanımları elde ettiğini ve Rusya'nın Hryhorivka köyünün kontrolünü ele geçirdiğini iddia ettiğini söyledi.
- Ukrinform'a göre Vali Pavlo Kyrylenko, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Donetsk bölgesinden yaklaşık yüzde 80'inin tahliye edildiğini söyledi.
Diplomasi
- Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Ukrayna'da kullanılmak üzere silah yetenekli insansız hava araçları da dahil olmak üzere “yüzlerce” insansız hava aracı sağlamak için İran'a yöneldiğini iddia etti.
- Monocle dergisinin bildirdiğine göre, doğu Ukrayna'da Rus destekli ayrılıkçı bir bölge olan ve kendi kendini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR), bugün Moskova'da bir büyükelçilik açacak.
- Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy ile Kiev'de bir araya geldi ve ülkesinin Ukrayna'ya “siyasi, askeri ve ekonomik” desteğini yeniden teyit etti.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , hükümetin web sitesinde yayınlanan bir belgeye göre, tüm Ukrayna vatandaşlarına Rus vatandaşlığına hızlı bir geçiş sağlayan bir kararnameyi imzaladı .
Ekonomi
- Rus gazını Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı 10 günlük yıllık bakıma başladığından, Avrupa'nın Rus enerjisine bağımlılığı politika yapıcıları ve işletmeleri meşgul ediyordu. Hükümetler, piyasalar ve şirketler, kapanmanın savaş nedeniyle uzayabileceğinden endişe ediyor.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teklifte bulundu.Tahıl konusunda arabuluculuk yapmayı Putin ile telefonda görüştü. Kremlin, görüşmelerin yakın gelecekte yapılması planlanan bir Rus-Türk zirvesi öncesinde gerçekleştiğini söyledi.
- Fransız otomobil üreticisi Renault, ikinci en büyük pazarı olan Rusya'daki faaliyetlerini durdurmasının ardından 2022'nin ilk yarısında araç satışlarında yüzde 30'luk bir düşüş bildirdi.
- Cumhurbaşkanı Egils Levits, Letonya'nın Rusya'dan kaynaklanan olası güvenlik risklerini kontrol altına almak için savunma harcamalarını artırması ve cinsiyetleri ne olursa olsun vatandaşlara zorunlu askerlik hizmeti getirmesi gerekebileceğini söyledi.