James Webb Teleskobu, Evrenin 'En Derin' Görünümünü Ortaya Koyuyor

ABD Başkanı Joe Biden, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen kozmosun ilk tam renkli görüntüsünü açıkladı ve NASA'nın "evrenin şimdiye kadar çekilmiş en derin, en keskin kızılötesi görüntüsü" olduğunu söylediği şeyi sundu.

Pazartesi akşamı Beyaz Saray'da düzenlenen törende Biden, dünyanın en büyük ve en güçlü uzay bilimleri teleskopunun "evrenimizin tarihine yeni bir pencere" sunduğu için "tarihi bir gün" olduğunu söyledi.

Biden, NASA'nın "bir zamanlar bizim için görünmez olan galaksileri" temsil ettiğini söylediği parlak beyaz, sarı ve turuncu ışıklar gösteren görüntünün yayınlanmasından kısa bir süre önce, "Bugün o pencereden parlayan ilk ışığa bir göz atacağız" dedi. ”.

Biden, "Diğer dünyalardan gelen ışık, bizimkinin çok ötesindeki yıldızların yörüngesinde dönüyor" dedi. "Evren tarihinde 13 milyardan fazla belgelenmiş en eski ışık - bunu tekrar söylememe izin verin - 13 milyar yıl önce."

Görüntü, Salı günü teleskopun ilk dışa bakışlarından elde edilen dört galaktik güzellik çekiminin yayınlanmasıyla takip edilecek.

NASA Yöneticisi Bill Nelson geçen ay bir brifingde gazetecilere verdiği demeçte, "İnsanlığa kozmosun yeni bir görünümünü vereceğiz" dedi. "Ve bu daha önce hiç görmediğimiz bir manzara."

Adını 1960'larda insanları aya gönderen Apollo uzay programı sırasında NASA'yı yöneten adamın adını taşıyan 9 milyar dolarlık Webb gözlemevi, kozmosun içinden bilinen evrenin şafağına kadar göz atmak ve astronomik bilimin devrimsel bir çağını başlatmak üzere tasarlandı.

25 Aralık 2021'de Güney Amerika'nın kuzeydoğu kıyısındaki Fransız Guyanası'ndan havalandı ve bir aydan kısa bir süre sonra Dünya'dan 1,6 milyon kilometre (bir milyon mil) nihai varış noktasına ulaştı . NASA, Webb üzerinde Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla işbirliği yapıyor.

İlk görüntülerinin merakla beklenen sürümü, Webb'in çeşitli bileşenlerinin uzaktan açılması, aynalarının hizalanması ve aletlerin kalibre edilmesinden oluşan altı aylık bir süreci takip ediyor.

Webb şimdi ince ayarlı ve tamamen odaklanmışken, bilim adamları galaksilerin evrimini, yıldızların yaşam döngülerini, uzak ötegezegenlerin atmosferlerini ve dış güneş sistemimizin uydularını keşfetmek için rekabetçi bir şekilde seçilmiş bir misyonlar listesine başlayacaklar.

Öznelerini esas olarak kızılötesi spektrumda görüntülemek için inşa edilen Webb, esas olarak optik ve ultraviyole dalga boylarında çalışan 30 yaşındaki öncülü Hubble Uzay Teleskobu'ndan yaklaşık 100 kat daha hassastır.