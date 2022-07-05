Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 132. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 132. gününe girerken ana gelişmelere göz atıyoruz.
Güncel 05.07.2022 - 17:40 05.07.2022 - 17:44 Aslı Kılıç
İşte 5 Temmuz Salı günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Savaş
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, savaş Luhansk'tan yakındaki Donetsk'e doğru ilerlerken, birliklerinin Rus güçlerinin "geri itip saldırı potansiyelini yok etmekten" başka "alternatifi" olmadığını söyledi.
- Luhansk valisi Serhiy Haidai, Lysychansk'tan çekilen Ukraynalı güçlerin şu anda Bakhmut ve Sloviansk arasındaki hattı elinde tuttuğunu ve Rus ilerlemesini savuşturmaya hazırlandığını söyledi.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesini "özgürleştirdiği" için Rus birliklerini tebrik etti.
- Başsavcılık, Ukrayna'da Rusya'nın işgali sonucunda en az 345 çocuğun öldüğünü ve 644 çocuğun da yaralandığını bildirdi.
Diplomasi
- İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Kiev'de Ukrayna cumhurbaşkanı ile bir araya geldi ve iki taraf savunma ve enerji işbirliği konusunda ortak bir bildiriye imza attı.
- Vietnam hükümeti, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu hafta Endonezya'da yapılacak G20 toplantısına gitmeden önce iki günlük bir Vietnam ziyareti için Salı günü Hanoi'ye uçacağını söyledi.
- Zelenskyy, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC), çoğu Olimpiyat sporunda yarışan Rus takımları ve sporcularının yasaklanmasını desteklediği için teşekkür etti.
- Kremlin, Putin'in 4 Temmuz'daki ABD Bağımsızlık Günü'nde Başkan Joe Biden'ı “dostça olmayan” ilişkiler nedeniyle tebrik etmediğini söyledi.
Ekonomi
- Başbakan Denys Shmyhal, İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen bir Ukrayna Kurtarma Konferansı'na verdiği demeçte, Ukrayna'nın bir kurtarma planı için 750 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.
- Zelenskyy, Ukrayna'nın Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına garanti sağlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.
- İngiltere Salı günü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline verdiği destek nedeniyle Beyaz Rusya'ya yeni ekonomik, ticari ve ulaşım yaptırımları getireceğini söyledi ve dezenformasyon yaydığını söylediği altı Rus'a yaptırım uyguladı.
- Belarus, Batı yaptırımlarına yanıt olarak yazılım mühendisliği şirketi EPAM Systems ve Lukoil Belarus da dahil olmak üzere 190 Belarus şirketinin yabancı hisselerini dondurduğunu söyledi.