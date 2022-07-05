Erdoğan, Akp'nin “Dodurga Zaferi”ni Kutladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl sonra yeniden belde statüsüne kavuşan iç Anadolu ili Çankırı'nın Dodurga ilçesinde yapılan resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimini iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı'nın kazanmasının ardından tebriklerini sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Dodurga zaferi ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dodurga zaferi ile ilgili yapmış olduğu açıklama ve konu hakkında detaylı bilgileri sizler için haberimizin devamına ekledik.

İşte Dodurga zaferi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konu hakkında söz konusu paylaşımı…

“Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri yüzde 87,02 farkla kazanan AKP ve Halk İttifakımızı tebrik ediyor, sonuçların ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Dodurga tüm insanlara selam ve sevgimi iletmek isterim,” diye konuştu.

“Seçim atmosferine girdiğimiz günden bu yana ilçe, ilçe ve il örgütlerimizle birlikte seçim için çok çalıştık.” Kaşıkcı seçim sonuuçlarının açıklanmasının sonrasında Dodurga hakkında neler söyledi, hangi ifadeleri kullandı?

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Kaşıkcı, ”Özellikle Dodurga halkına ve bu seçimde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

”Daha önce olduğu gibi bundan sonra da daha çok çalışarak, tüm insanlara ulaşarak ve 2024 yılına kadar bu hizmeti en iyi şekilde sunmak için sizinle işbirliği yaparak daha iyi hizmet sunmak için çaba göstereceğiz" diye ekledi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi, 2014 yılında nüfusunun 2.000'in altına düşmesiyle yeniden köy olmuştur.

1 Nisan'da sona eren bu süreçte belediyenin açtığı davada, nüfusu 2.000'in üzerinde olan Dodurga köyünün belde statüsünün korunması ve belediye başkanlığı seçiminin yapılması kararlaştırıldı.