Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 125. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 125. gününe girerken ana gelişmelere göz atıyoruz.
Güncel 28.06.2022 - 19:04 28.06.2022 - 19:07 Aslı Kılıç
İşte 28 Haziran Salı günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Savaş
- Yetkililer, Rus füzelerinin Poltava'nın Kremençuk kentinde kalabalık bir alışveriş merkezine isabet ederek en az 18 kişinin öldüğünü ve 59 kişinin de yaralandığını söyledi. 40'tan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, iki Rus füzesinin alışveriş merkezine çarptığı sırada 1000'den fazla kişinin içeride olduğunu söyledi. Saldırıyı "Avrupa tarihinin en cüretkar terör saldırılarından biri" olarak nitelendirdi.
- Moskova devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, Rus güçleri ve Moskova destekli ayrılıkçılar şimdi Lysychansk kentindeki bir petrol rafinerisinin bir bölümünü kontrol ediyor. Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Haidai, Rus güçlerinin Lysychansk kasabasını batıdan ve güneybatıdan işgal ettiğini söyledi.
- Zelenskyy, Rusya'nın Harkov'a Pazartesi günü düzenlediği saldırılarda beş kişinin öldüğünü ve 30'dan fazla kişinin de yaralandığını söyledi.
Diplomasi
- NBC News yetkilileri, ABD Başkanı Joe Biden'in ABD askerlerinin Polonya'daki varlığının uzatılacağını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde izin verdiği birçok Baltık ülkesindeki ABD konuşlandırmalarında değişiklik yapacağını duyurmayı planladığını söyledi.
- Rusya'nın eski cumhurbaşkanı Dmitry Medvedev'in aktardığına göre, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım yarımadasında bir NATO üyesi devlet tarafından herhangi bir tecavüz, Rusya'ya savaş ilanı anlamına gelebilir ve Rusya'nın eski cumhurbaşkanı Dmitry Medvedev'in “3.
- BM organı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Salı günü Rusya'nın sivilleri hedef alması konusunda acil bir toplantı yapacağını ve Kremençuk saldırısının “ana odak noktası” olacağını belirtti.
Ekonomi
- Zengin ülkelerden oluşan Yediler Grubu (G7) kulübü, yeni yaptırımlar vaat ederek Ukrayna'nın yanında "gereken sürece" durma sözü verdi.
- Beyaz Saray, Rusya'nın bir yüzyılda ilk kez yabancı devlet tahvillerini temerrüde düşürdüğünü söyledi - Moskova'nın reddettiği bir iddia.
- Biden, Rusya'nın “en çok tercih edilen ülke” ticaret statüsünü askıya alması sonucunda bazı Rus ithalatına uygulanan tarife oranını yüzde 35'e yükseltti.