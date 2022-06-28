ABD, Suriye'de El Kaide Bağlantılı Grubun 'Üst Düzey Liderini' Öldürdü

ABD ordusu, Suriye'nin İdlib vilayetinde El Kaide bağlantılı bir grubun üst düzey bir liderini hedef alan bir baskın düzenlediğini söyledi.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pazartesi günkü saldırının El Kaide bağlantılı Hurras al-Din'in "üst düzey lideri" Ebu Hamza el Yemeni'yi motosikletle tek başına seyahat ederken hedef aldığı belirtildi.

İlk incelemenin sivil kayıpları göstermediğini de sözlerine ekledi.

Açıklamada, "Bu üst düzey liderin görevden alınması El Kaide'nin ABD vatandaşlarına, ortaklarımıza ve dünyanın her yerindeki masum sivillere yönelik saldırılar düzenleme yeteneğini bozacaktır" denildi.

Bir insani yardım kuruluşu olan Suriye Sivil Savunma, bir tweet'te, motosikletinin iki roketle hedef alınmasının ardından gece yarısından kısa bir süre önce bir adamın öldürüldüğünü ve cesedin İdlib kentindeki adli tıp departmanına nakledildiğini söyledi.

Huras al-Din, 2018 yılında El Kaide destekçileri tarafından kuruldu.

Haziran 2020'de ABD ordusu yine İdlib'de Huras al-Din'in üst düzey Ürdünlü komutanı Khaled Aruri'yi öldürdü. Aralık 2019'da bir insansız hava aracı saldırısı, üst düzey bir Huras al-Din komutanı olan Ürdün vatandaşı Bilal Khuraisat'ı ve diğer adıyla Abu Khadija al-Urduni'yi öldürdü.

Suriye'deki ayrı ABD hava saldırıları, 2017'de El Kaide'nin ikinci komutanı Ebu Kheir el-Masri'yi, 2019'da IŞİD'in (IŞİD) ilk lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi ve halefi olan Ebu Kheir el-Masri'yi de öldürdü.