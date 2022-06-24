Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 121. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 121. gününe girerken ana gelişmelere göz atıyoruz.
Güncel 24.06.2022 - 16:02 24.06.2022 - 16:04 Aslı Kılıç
İşte 24 Haziran Cuma günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Savaş
- Luhansk bölge valisi Serhiy Haidai Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin çoğunlukla Rus işgali altındaki savaş alanı Severodonetsk kentinden "çekilmesi" gerektiğini söyledi.
- Haidai, Rus kuvvetlerinin kilit şehir Lysychansk'ın yaklaşık 25 km (15 mil) güneyindeki Mykolaivka köyünü ele geçirdiğini söyledi.
- Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Rus paralı askerleri Wagner Grubu ile bir müteahhit olduğunu itiraf eden bir Rus uçağını uçuran yakalanan bir pilot hakkında Ukrayna'nın son bilgilerine atıfta bulunarak, Rus hava kuvvetlerinin muhtemelen yeterli hava mürettebatıyla Ukrayna saldırısını desteklemek için mücadele ettiğini söyledi. .
- Harkov'un kuzeybatısındaki Derhachi'deki yetkililer, ağır Rus bombardımanının kasabanın elektrik ve doğal gaz arzının çoğunu devre dışı bıraktığını söyledi.
Diplomasi
- Avrupa Birliği, Ukrayna ve Moldova'nın adaylık statüsü başvurularını onayladı . Ukrayna, katılım müzakerelerinin başlaması için gerekli adımları atmak için hızlı hareket edeceğini söyledi.
- ABD, Ukrayna'ya dört Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) da dahil olmak üzere 450 milyon dolar daha askeri yardım gönderiyor.
- Kremlin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Ukrayna'nın Rusya'ya saldırı başlatmama sözünü yerine getirmesini sağlamak için Batı'dan temin edilen her silahın kullanımını dikkatle kaydettiğini söyledi.
- Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın üst düzey bir yardımcısı Perşembe günü yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamayı bırakması ve bunun yerine ateşkes ve müzakerelerin başlaması için zorlaması gerektiğini söyledi.
Ekonomi
- Almanya'nın şebeke ajansının başkanı, doğal gaz depolama tesislerinin yüzde 100 dolu olması durumunda Almanya'nın ortalama iki buçuk ay boyunca kendisini sürdürebileceğini belirterek, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin ek tedarikçilere ihtiyacı olduğunu ve gaz tasarrufu yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.
- Başbakan Boris Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'nın güney kıyılarındaki mayın temizleme operasyonlarına yardım etmeye istekli olduğunu ve ülkede sıkışmış milyonlarca ton tahılı taşımak için gemilere sigorta teklif etmeyi düşündüğünü söyledi.
- Türkiye, Ukrayna tahılının Rusya tarafından çalındığı ve şu ana kadar çalıntı sevkiyat bulunmamasına rağmen Türkiye dahil ülkelere sevk edildiği yönündeki iddiaları araştırdığını söyledi. Rusya daha önce tahıl hırsızlığı iddialarını reddetmişti.
- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının bir araya getirdiği enerji arz kesintilerine dayanabilmesi için Moldova'ya 300 milyon euro (316 milyon dolar) kredi vereceğini söyledi.