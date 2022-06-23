Rusya Gazı Tamamen Kesebilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) başkanı, Rusya'nın Ukrayna krizi sırasında siyasi gücünü artırmak istediği için Avrupa'ya giden gazı tamamen kesebileceğini söyledi ve Avrupa'nın şimdi hazırlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Rusya'nın burada ve orada farklı sorunlar bulmaya ve Avrupa'ya gaz dağıtımını daha da azaltmak için mazeretler bulmaya devam etmeye - hatta belki de tamamen kesmeye devam etmesini dışlamam" dedi.

"Avrupa'nın acil durum planlarına ihtiyacı olmasının nedeni bu" diyen Birol, akışlarda son zamanlardaki bir düşüşün, talebin yüksek olduğu kış ayları öncesinde siyasi avantaj elde etme girişimi olabileceğini söyledi.

IEA, en olası senaryo olarak tam bir kesinti görmediğini de sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği, Rus petrolüne ve kömürüne yaptırım uyguladı, ancak Moskova'dan gelen arzlara aşırı bağımlı olması nedeniyle gaz ithalatını yasaklamaktan kaçındı.

2022 için toplam enerji yatırımı açısından, IEA bir raporda, yenilenebilir kaynaklara rekor harcama da dahil olmak üzere bu yıl sektöre 2,4 trilyon dolarlık yatırım yapılmasının belirlendiğini söyledi. Ancak, arz açığını kapatma ve iklim değişikliğiyle mücadele etme konusunda yetersiz kaldığını da sözlerine ekledi.

'Geleceğin iki vizyonu'

Çarşamba günü yayınlanan yıllık yatırım raporunda, pandeminin daha şiddetli olduğu bir önceki yıla göre yüzde 8 artan yatırımın, elektrik sektöründe büyük artışlar ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik çabaları içerdiğini söyledi.

Raporda, enerji sistemleri daha temiz teknolojiye doğru yeniden düzenlenmezse, iklim hedeflerine ulaşma çabalarını geri çekmenin yanı sıra petrol ve gaza yapılan yatırımın artan talebi karşılayamayacağı belirtildi.

“Bugünün petrol ve gaz harcamaları, geleceğe dair iki vizyon arasında sıkışıp kalmış durumda: küresel ısınmayı 1,5 derece C ile sınırlamak için çok yüksek – ancak hükümetlerin bugünün politika ayarlarına bağlı kaldığı bir senaryoda artan talebi karşılamak için yeterli değil. Ajans, iklim vaatlerini yerine getirmiyor” dedi.

İddialı iklim hedefleri

Bu arada AB'den bir yetkili, uzun vadeli iklim hedeflerini raydan çıkarmadan Rusya'daki azalan gaz akışıyla başa çıkmak için kuruluşun geçici olarak kömüre döneceğini söyledi.

Avrupalı ​​liderler, Kuzey Akım 1 boru hattındaki akışlar kapasitenin sadece yüzde 40'ına indirildiği için Rusya'ya döndüler.

Almanya, İtalya ve Hollanda, iddialı iklim değişikliği hedeflerine bağlılığını yeniden teyit etmiş olan Yediler Grubu zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken bile, kömürle çalışan elektrik santrallerinin arz açıklarını kapatabileceğinin sinyallerini verdiler.