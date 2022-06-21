Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 118. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 118. gününe girerken ana gelişmelere göz atıyoruz.
Güncel 21.06.2022 - 12:04 21.06.2022 - 12:07 Aslı Kılıç
İşte 21 Haziran Salı günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Savaş
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, doğudaki Severodonetsk ve Lysychansk şehirlerinin "en zor" savaşı gördüklerini söyledi. Luhansk Valisi Serhiy Haidai, Lysychansk'ın Pazartesi günü durmadan top ateşine tutulduğunu ve Rus kuvvetlerinin, Azot kimya fabrikasında tahminen 500 sivilin barındığı Severodonetsk'in sanayi bölgesine girdiğini söyledi.
- Ukraynalı yetkililer, Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nün aktardığına göre, önümüzdeki hafta Rusya'nın Severodonetsk'i alma çabaları için belirleyici olacak.
- Zelenskyy, Moskova'nın Mayıs ortasında güçlerini şehirden ve bölgeden çekmesinin ardından Rusya'nın Kharkiv'e yeni bir saldırı planladığını iddia etti.
- Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk'a göre Moskova, 1500'den fazla Ukraynalı sivili Rus hapishanelerinde tutuyor.
diplomasi
- Rusya, NATO üyesi Litvanya'yı, Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki Kaliningrad eksklavına mal geçişine ilişkin yeni bir yasağı kaldırmadığı takdirde, Moskova'nın ulusal çıkarlarını savunmak için açıklanmayan önlemler alacağı konusunda uyardı. Kaliningrad valisi, Rusya dışişleri bakanlığının anlaşmazlık nedeniyle Salı günü Avrupa Birliği'nin Moskova büyükelçisini çağıracağını söyledi.
- Bölgedeki Moskova destekli yetkililer, Ukrayna'nın işgali altındaki Herson bölgesinin Rusya'ya katılması için bu sonbaharda bir referandum düzenleneceğini söyledi.
- Geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nün Rus eş kazananı gazeteci Dmitry Muratov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yerlerinden edilen çocuklar için para toplamak amacıyla düzenlenen bir açık artırmada madalyasını 103,5 milyon dolara sattı .
- Aktör Ben Stiller, Pazartesi günü Kiev'de Zelenskyy'yi ziyaret ederek ona “Sen benim kahramanımsın” dedi.
ekonomi
- Çin'in Rusya'dan ham petrol ithalatı Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 55 artarak Suudi Arabistan'ın en büyük tedarikçisi oldu.
- Avrupa'nın en büyük Rus doğalgaz alıcıları, alternatif yakıt kaynakları bulmak için yarışıyor ve hatta önümüzdeki kış olası bir enerji krizini telafi etmek ve bundan kaçınmak için daha fazla kömür yakmaya bakıyorlar.