Bitcoin, Bir Haftalık Zorunlu Kripto Satışından Sonra 20.000 Doların Üzerinde Kaldı

Kripto para birimleri, Bitcoin 20.000 doların üzerinde tutulduğu için geçen haftaki düşüşten geçici toparlanma işaretleri gösterdi.

Bitcoin Salı günü Asya'da %1.6 kadar yükseldi ve Tokyo'da sabah 08:42 itibariyle 20.665$'dan işlem görüyordu. MVIS Cryptocompare Digital Assets 100 endeksi %1,5 yükseldi. Solana ve Polkadot gibi sözde altcoinler kazananlar arasındaydı.

Bitcoin'in 2020'den bu yana ilk kez 20.000 dolar seviyesinin altına düştüğü çalkantılı bir haftanın ardından, bazı piyasa gözlemcileri, en azından şimdilik, fiyatların dibe vurduğuna dair olası işaretlere işaret ediyor. Glassnode Pazartesi günü yayınladığı bir raporda, Bitcoin varlıklarında gerçekleşen kayıpların geçen hafta 7,3 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Raporda, "Son zamanlardaki satışların çoğunu zorlayan satıcıların sürmesiyle birlikte, piyasa, önümüzdeki haftalarda ve aylarda satıcı tükenme sinyallerinin ortaya çıkıp çıkmadığını görmeye başlayabilir" dedi.

GlobalBlock analisti Marcus Sotiriou, Pazartesi günkü bir nota göre, Glassnode verilerine işaret ederek "makro dip veya geçici dip yakın olabilir" dedi. Altcoinler, öncelikle kaldıraçlı pozisyonlar için teminat olarak kullanılan tokenler olan Bitcoin ve Ether ile aynı “likidasyon kademesinden” etkilenmedi.

Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, kontrolden çıkan enflasyonla mücadele etmek için likiditeyi boşaltmaya kararlıyken, herhangi bir piyasa toparlanması kısacık olabilir.

Tokenin beklenen 30 günlük oynaklığının bir ölçüsü olan T3 Bitcoin Volatilite Endeksi, TerraUSD stablecoin'in çöküşünün piyasaları sarstığı Mayıs ortasındaki en yüksek seviyelerine geri döndü.

Cameron ve Tyler Winklevoss'un Gemini kripto platformunda APAC ticaret direktörü Feroze Medora, “Kötü haber döngüleri ve yüksek faiz oranlarının zehirli bir karışımı kripto piyasasına zarar verdi ve önümüzdeki haftalarda daha fazla oynaklık bekleyebiliriz” dedi. Pazartesi.

Glassnode, Bitcoin’in Kasım ayında 69.000 dolara yakın zirve yaptığından bu yana iki “farklı kapitülasyon aşaması” gördüğünü söyledi. İlki, Mayıs ayı başlarında TerraUSD stablecoin'in çöküşüyle ​​tetiklendi ve geçen haftaki çöküş, "hem zincirde hem de zincir dışında, endüstri çapında devasa bir kaldıraç azaltma" tarafından yönlendirildi.

Merkezi olmayan finans platformu ALEX'in CEO'su Chiente Hsu, Bitcoin ve Ether'deki mevcut ticaret kalıpları, bazı büyük kripto sahiplerinin "diğer oyuncuları ihraç ederek kâr elde etmek için tasfiye peşinde koştuklarını" gösteriyor.