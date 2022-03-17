Rusya-Ukrayna Savaşı Nereye Gidiyor?

Batılı güçlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik giderek sertleşen söylemlerinin birçok kentteki saldırıları durduramaması nedeniyle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı dördüncü haftaya girdi.

Şimdiye kadar kaç sivilin öldürüldüğünü doğrulamak neredeyse imkansız. Birleşmiş Milletler'e göre, 600'den fazla kişi öldü - ancak gerçek rakamın daha yüksek olmasından korkulur.

Haberlere göre her iki tarafta da binlerce asker öldü.

Bu arada barışçıl bir çözüm hedefleyen Rusya-Ukrayna görüşmeleri, Rusya ordusunun bataklığa saplandığına dair haberler arttıkça devam ediyor.

Buradan sonra durum nasıl gelişebilir? İşte beş senaryo:

Askeri quagmire

Ukrayna güçleri hala Rusya'nın işgaline direniyor, ciddi ekipman ve insan kayıpları veriyor.

En önemlisi, paraşütçülerin çatışmanın açılış günlerinde başkent Kiev'i ele geçirmek için yaptıkları girişimi püskürttüler ve o zamandan beri tüm stratejik şehirler üzerinde kontrollerini ellerinde tutmalarını sağlayan savunma pozisyonlarına çekildiler.

Rusya uzun zamandır hava üstünlüğüne sahip olduğunu iddia etse de, Ukrayna'nın hava savunması hala çalışıyor gibi görünürken, Batılı ülkeler taşınabilir tanksavar ve uçaksavar füzeleri döküyor.

İngiltere savunma bakanlığından Perşembe günü yapılan bir güncellemede, "Rus işgali tüm cephelerde büyük ölçüde durdu." ifadesi yer aldı.

Ancak Portsmouth Üniversitesi'nde askeri yetenekler ve strateji alanında kıdemli öğretim görevlisi frank Ledwidge, El Cezire'ye verdiği röportajda, "Burada olan şey, Rus saldırısının askeri açıdan sonuçlanmış olmasıdır" dedi.

"Ülkeye getirdikleri lojistik ve silahlarla gidebilecekleri kadar ileri gittiler - bu mutlaka durduğu anlamına gelmez." dedi.

"Şu anda gördüğümüz şey, kampanyanın başlarındaki çok kötü planlama varsayımları nedeniyle büyük ölçüde sahip olmadıkları, konuşma dilinde birlikte hareket etmeye başladıklarında operasyonel duraklama olarak adlandırılan şey.

"Bu yüzden çılgınca çalışarak silah almaya ve planlamalarını halletmeye ve bundan sonra nereye gideceğini anlamaya çalışacaklardı. Ve tabii ki, Ukraynalıların bunda söz hakkı var, bu yüzden Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bir miktar etkisi gibi görünen karşı saldırıları görmeye başlıyoruz."

The New York Times'ın haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı 7.000 Rus askerinin öldüğünü tahmin ediyor - ancak uzmanlar bu tür tüm iddialara dikkatli davranılması gerektiğini söylüyor.

ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü Ukrayna'ya S-300 füze savunma sistemleri, 100 Adet Sustalı "kamikaze" insansız hava aracı ve binlerce füze daha içeren dev bir yeni askeri yardım paketi açıkladı.

Ancak Ukrayna askeri direnişi yüksek bir sivil maliyete sahipken, binlerce ölü ve Mariupol ve Kherson gibi kasabalar harap oldu.