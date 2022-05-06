Rusya-Ukrayna Savaşı: 72. Günün Önemli Olaylarının Listesi
Rusya-Ukrayna savaşı 72. gününe girerken, temel gelişmelere bir göz atıyoruz.
Güncel 06.05.2022 - 14:14 06.05.2022 - 14:22 Aslı Kılıç
Mücadele
- Ukrayna'nın Azak Alayı'nın komutan yardımcısı Yüzbaşı Sviatoslav Palamar, Mariupol'un Azovstal çelik fabrikasında vurulduğunu iddia eden bir video yayınladı ve "Ağır, kanlı çatışmalar devam ediyor" dedi.
- Kremlin, Ukrayna'nın kuvvetlerinin tesise saldırdığı iddiasını reddetti ve insani koridorların şu anda orada faaliyet gösterdiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha sonra Kiev'in savaşçılara silahlarını bırakmalarını emretmesi gerektiğini söyledi.
- Ukrayna cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, yaklaşık 500 sivilin ortak BM-Uluslararası Kızılhaç operasyonunun bir parçası olarak Mariupol ve güney Ukrayna'daki diğer bölgelerden tahliye edildiği belirtildi.
- Rusya, topçularının bir gecede birden fazla Ukrayna pozisyonunu ve kalesini vurduğunu ve 600 savaşçıyı öldürdüğünü iddia etti.
- Ukraynalı bir cumhurbaşkanlığı danışmanı, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı zaferinin yıldönümünü kutlamak için Moskova'da her yıl düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü'nü düzenlemeden önce Rusya'nın saldırısının "önemli sonuçlar" üretmesini beklemediğini söyledi.
- Kremlin, ABD ve diğer NATO ülkelerini Ukrayna'ya "sürekli" istihbarat beslemekle suçladı, ancak bunun Rusya'nın oradaki askeri hedeflerine ulaşmasını engellemeyeceğini söyledi.
- ABD Savunma Bakanlığı, Rus generallerinin nerede olduğu hakkında bilgi vermeyi reddetti, böylece Ukrayna kuvvetleri onları öldürebilirdi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, New York Times'ın bir haberine yanıt olarak, "Üst düzey askeri liderlerin savaş alanındaki yerleri hakkında istihbarat sağlamıyoruz veya Ukrayna ordusunun hedef alma kararlarına katılmıyoruz" dedi.
- Ayrı olarak, ABD medyası, Washington'un Ukrayna'nın geçen ay Rus savaş gemisi Moskva'yı batırmasına yardımcı olan istihbaratı paylaştığını bildirdi.
Ekonomi etkisi
- Bloğun dış politika şefi Josep Borrell, Avrupa Birliği ülkelerinin bloğun petrol ambargosu da dahil olmak üzere Rusya'ya karşı önerdiği yeni yaptırım paketini kabul etmede "neredeyse orada" olduklarını söyledi.
- Petrol fiyatları, önerilen AB yasağı üzerine sıçradı; Kremlin, yanıt olarak çeşitli seçeneklere baktığını söyledi.
- ABD Başkanı Joe Biden, bu hafta G7'nin gelişmiş ekonomilerinden liderlerle daha fazla yaptırım hakkında konuşacağını açıkladı.
- Birleşik Krallık, en büyük hissedarı Rus milyarder Roman Abramovich olan çelik üretim ve madencilik şirketi Evraz'a yaptırım uyguladığını açıkladı.
Çocuklar
- Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana, 223 çocuk öldü ve 408 kişi yaralandı, Ukrayna başsavcılığı bildirdi.
- Öldürülen çocukların çoğu Donetsk bölgesindeydi (139), bunu Kiev (116), Harkov (95), Çernihiv (68) ve Herson (46) izledi.