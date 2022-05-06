Hükümet Karşıtı Protesto Grevi Sri Lanka'yı Ele Geçirdi

Sri Lanka'daki kamu ve özel sektör işçileri Cuma günü binlerce dükkan, okul ve işletme, başkanın ve hükümetinin adanın on yıllardır en kötü mali krizini yanlış yönettikleri için istifa etmesini talep ederek greve gitti.

Ülkenin maliye bakanı bu hafta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını ve yükselen petrol fiyatlarından sert bir şekilde etkilenen Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa hükümetinin, kullanılabilir dış rezervlerde 50 milyon dolar kadar az bir miktarla bırakıldığını söyledi.

Sri Lanka'nın ana ihracat işleme bölgesinden yaklaşık 3.000 fabrika işçisi greve katıldı.

Sendika lideri Ravi Kumudesh, "Cumhurbaşkanının ekonomimizin bu çok üzücü durumuna yol açan politika hatalarını tespit edebiliriz" dedi. "Gitmeli."

İthal gıda, yakıt ve ilaç kıtlığı, bir aydan fazla bir süredir ara sıra şiddetli hükümet karşıtı protestolara yol açtı. Cuma günü, ülkenin dört bir yanındaki büyük şehirlerde dükkanlar kapatıldı ve özel otobüs ve tren işletmecilerinin greve katılmasıyla banliyöler mahsur kaldı.

Kolombo'daki ana tren istasyonu kapatıldı ve yakındaki terminalde sadece halk otobüsleri çalışıyordu. Sağlık çalışanları da greve katıldı, ancak acil servisler çalışmaya devam etti.

Hint Okyanusu ada ülkesi iflasın eşiğinde ve dış kredilerinde ödemeleri askıya aldı. Ekonomik sıkıntıları, hükümetin parlamentoda güvensizlik önergesiyle karşı karşıya kalmasıyla siyasi bir krize yol açtı.

Protesto kampı

Yüzlerce üniversite öğrencisi ve diğer protestocular, Perşembe günü oturma eylemine başladıkları parlamentoya giden ana yolun dışında kamp kurmaya devam etti.

Bazıları iç çamaşırlarını siyasi liderliğe hakaret olarak barikatlara astı. "Eve gitmeliyim" gibi mesajlar – protestoların bir miting çığlığı – bazı iç çamaşırı ve yeleklerin üzerine kazındı.

"Buradayız çünkü politikacıların bize yalan söylemesinden bıktık ve bıktık. Başkanın ve bu hükümetin eve gitmesini istiyoruz, "diyor 42 yaşındaki bir reklam uzmanı olan Purnima Muhandiram.

Muhalefet lideri Sajith Premadasa Cuma günü parlamentoya verdiği demeçte, muhalefetin önümüzdeki hafta cumhurbaşkanına ve hükümete karşı güvensizlik önergesi vermek istediğini söyledi.

Rajapaksa istifa etmeyi reddetti, bunun yerine defalarca onun liderliğinde bir birlik hükümeti çağrısında bulundu.

Baş hükümet kırbacı ve kamu güvenliği bakanı Prasanna Ranatunge, Cuma günü parlamentoya verdiği demeçte, "Bir birlik hükümetinin veya geçici bir hükümetin kurulması için birçok kez çağrıda bulunduk, ancak desteği genişletmeyi reddeden muhalefettir" dedi.