Altı Yıl İçinde Sanaa'dan İlk Ticari Uçuş Ertelendi

Yemen'in isyancıların elindeki başkentinden altı yıl içinde yapılan ilk ticari uçuş, Pazar günü, rakip tarafların uçuşun ertelenmesi için suçu takas etmesiyle birlikte, ülkenin ezici çatışmasında zaten kırılgan olan ateşkese bir darbe olarak süresiz olarak ertelendi.

Sanaa-Amman uçuşu, uluslararası alanda tanınan hükümetin ve Husi isyancıların bu ayın başlarında vurduğu Birleşmiş Milletler arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak planlanmıştı.

2 Nisan'da yürürlüğe giren 60 günlük ateşkes, Arap dünyasının en fakir ülkesini harap eden ve onu kıtlığın eşiğine getiren çatışmaya bir çözüm bulmak için ortak uluslararası ve bölgesel çabaların ortasında geldi.

Suudi liderliğindeki askeri koalisyon, 2015 yılının başlarında, İran destekli Husilerin Sanaa'yı ve kuzey Yemen'in çoğunu ele geçirmesinden aylar sonra sürgüne zorlanan uluslararası alanda tanınan Cumhurbaşkanı Abd-Rabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için bir savaş başlattı.

Son yıllarda, çatışma, en az 14.500 sivil de dahil olmak üzere 150.000'den fazla insanın ölümüne neden olan bölgesel bir vekalet savaşı haline geldi. Aynı zamanda dünyanın en kötü insani krizlerinden birini yarattı.

Suçlama oyunu

Ateşkesin bir parçası olarak, iki taraf Sanaa'ya ve Sanaa'dan Ürdün ve Mısır'a haftada iki ticari uçuş gerçekleştirmeyi kabul etti. Sanaa, hayat kurtaran ilaçlar da dahil olmak üzere temel malların tedarikini engelleyen Suudi liderliğindeki koalisyon tarafından abluka altına alındı.

Ancak her iki taraf da ateşkesin yürürlüğe girmesinden üç haftadan fazla bir süre sonra uçağın işletilmesi konusunda anlaşamadı. Başarısızlık için suçu takas ettiler.

Bunu ateşkesin "ihlali" olarak nitelendiren Sanaa'daki yetkililer, Suudi liderliğindeki koalisyondan gerekli izinlerin reddedilmesinin ardından uçuşun ertelendiğini söyledi.

Husilerin kontrolündeki Sanaa'da, sivil havacılık başkan yardımcısı Raed Talib Jabal, koalisyonun Pazar günkü uçuşa izin vermeyi reddetmesinin, bu ayın başlarında başlayan "ateşkesin ihlali" olduğunu söyledi.

"Saldırganlık koalisyonu, Yemen halkının acılarını kasıtlı olarak iki katına çıkarmaya çalışırken, uluslararası kamuoyunu insani yardım dosyası hakkında yanıltmaya çalışıyor" dedi.

Yemen hükümeti, ertelemeden İran destekli Husi isyancıları sorumlu tuttu ve Devrim Muhafızları ve Lübnanlı silahlı grup Hizbullah üyelerini uçuşa "kaçırmaya" çalıştıklarını iddia etti.

Uluslararası alanda tanınan hükümetin Enformasyon Bakanı Muammer el-Eryani, Husilerin yolculara Mart 2017'den beri tanımadığı isyancılar tarafından verilen pasaportları sağlayarak anlaşmaya uymadığını söyledi.

Hükümetin Sanaa-Amman uçuşunda 104 yolcunun seyahatine izin verdiğini, ancak Husilerin "sahte isimler ve sahte belgeler" kullanarak "güvenilmez pasaportlara sahip" 60 yolcu daha eklemekte ısrar ettiğini söyledi.

El-Eryani, uçuşun "Husi terörist milislerin meşru hükümet tarafından verilen pasaportların onaylanmasını öngören anlaşmaya uymaması nedeniyle bocaladığını" söyledi.

Husilerin sözcüsü, yorum talebine yanıt vermedi.

'Derin hayal kırıklığı'

BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, gecikmeyle ilgili endişelerini dile getirdi ve tarafları "uçuşların planlandığı gibi devam etmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için" ofisiyle birlikte çalışmaya çağırdı.

Pazar günü yaptığı açıklamada, Nisan ayı başlarında yürürlüğe giren yenilenebilir iki aylık bir ateşkesin "şiddeti azaltmak, yakıtı kullanılabilir hale getirmek ve ülkelerine, ülkelerinden ve ülkelerinden hareket özgürlüklerini artırmak da dahil olmak üzere sivillere fayda sağlamayı amaçladığını" söyledi.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) de uçuş iptalinde "derin hayal kırıklığı" dile getirdi.

"Bu, Yemen'de uzun süreli istikrara doğru atılan ilk küçük ama önemli adım olurdu. Aynı zamanda yurtdışında acil tedaviye umutsuzca ihtiyaç duyan on binlerce tıbbi hasta için bir hayat kurtarıcıdır, "dedi NRC Yemen Ülke Direktörü Erin Hutchinson bir açıklamada.

"Her iki tarafın da Sana'a havaalanından uçuşlara izin vermek ve Taiz ve diğer valiliklere giden yolları açmak da dahil olmak üzere ateşkes taahhütlerine bağlı kalmasını umuyoruz."