Joe Biden'nın COVID Testi Pozitif Çıktı

Beyaz Saray, Joe Biden'ın COVID-19 için pozitif test ettiğini, ancak ABD başkanının "çok hafif semptomlar" yaşadığı için görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre Perşembe sabahı yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da tecrit edecek olan 79 yaşındaki Biden'ın personel üyeleriyle temas halinde olduğunu ve planlanan toplantılara katılacağını söyledi.

Beyaz Saray'da kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda Biden, "İyiyim, çok iş yapıyorum" dedi. "Bu arada, ilgilendiğin için teşekkürler ve inancını koru - her şey yoluna girecek." dedi.

Başkan, ciddi hastalık riski taşıyanlar için önerilen bir antiviral ilaç olan Paxlovid'i almaya başladı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bunun COVID-19 durumunda 65 yaşın üzerindekileri kapsadığını söyledi.

Başkanın doktoru Kevin O'Connor Perşembe günü Jean-Pierre'e Beyaz Saray'ın kamuoyuna açıkladığı bir mektupta Biden'ın COVID-19 teşhisinin hem antijen hem de PCR testleri ile doğrulandığını söyledi.

Başkanın Çarşamba akşamı başlayan semptomları arasında "burun akıntısı" ve "ara sıra kuru öksürükle birlikte yorgunluk" yer alıyor, diye yazdı O'Connor, Biden'ın tedaviye "olumlu yanıt vereceğini" beklediğini de sözlerine ekledi.

Beyaz Saray, Biden'ın durumu hakkında günlük bir güncelleme sağlayacağını ve cumhurbaşkanı ile yakın temasta olan herkesi bilgilendireceğini söyledi.

Perşembe öğleden sonra bir brifingde Beyaz Saray COVID-19 koordinatörü, Biden'ın tamamen aşılanmış olması ve iki destekleyici aşı olması nedeniyle "Ciddi hastalık riski önemli ölçüde düşük" dedi.

Ashish Jha Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, "Ayrıca çok güçlü bir antiviral ile tedavi ediliyor ve bu da ciddi hastalık riskini daha da azaltıyor" dedi.

Jha, cumhurbaşkanının "iyi nefes aldığını" ve oksijen seviyesinin "normal" olduğunu söyledi.

Beyaz Saray, Biden'ın önceki COVID-19 testinin Salı günü yapıldığını ve negatif olduğunu söyledi.

Jean-Pierre, Biden'ın Beyaz Saray COVID-19 protokolüne uygun olarak, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) rehberliğinden daha katı olan negatif test edene kadar izolasyonda çalışacağını söyledi.

Beyaz Saray muhabiri Kimberly Halkett: "Şu anda, bunun soğuk algınlığı yaşayan birinden başka bir şey olmadığı izlenimi içindeyiz, Joe Biden'ın daha önce başkan olarak deneyimlediği ve bu nedenle tamamen kontrol altında ve başkan olarak görevlerini yerine getirebilecek bir şey." açıklamasını yaptı.

Biden'ın silahlı şiddeti azaltma çabaları hakkında konuşmak ve akşam Philadelphia'da bir bağış toplantısına katılmak için Perşembe günü Wilkes-Barre Pennsylvania'ya gitmesi planlanmıştı. Daha sonra hafta sonu için bir evinin olduğu Wilmington, Delaware'e gitmesi bekleniyordu.

Bu yolculuk ve önümüzdeki beş gün boyunca tüm seyahatler, teşhisinin ardından iptal edildi.

Beyaz Saray'dakilerin bir kısmı Biden'ın yönetimi sırasında virüsü kapmış olsa da, başkan şimdiye kadar ABD'de art arda vakaların artmasına neden olsa bile Başkan COVID-19'dan kaçınabilmişti.