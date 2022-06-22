Rusya İle Savaş Ukrayna Oligarklarını Dizginleyecek Mi?

Azovstal çelik fabrikası, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına karşı direnişinin neredeyse efsanevi bir sembolü haline geldi.

82 gün boyunca güneydeki Mariupol kentindeki sanayi kompleksinde saklanan Azak Alayı askerlerinin fotoğrafları ile birlikte insansız hava araçlarından kuşbakışı görüntüler, Rus bombardıman uçaklarının, çoklu roketatarların ve ağır topların Azovstal'ı nasıl metodik ve merhametli bir şekilde yok ettiğini gösterdi.

Tesis 11 kilometrekarelik bir alanı kapladı, on binlerce kişiye iş sağladı, Ukrayna çeliğinin beşte ikisini üretti ve dünya çapında metal levha sevkiyatı yapmak için Azak Denizi'nde kendi limanına sahipti.

Azovstal ve küçük kardeşi Ilich çelik fabrikasından gelen kokulu duman, onlarca yıldır 480.000 kişilik şehri kapladı.

1930'larda Moskova, Ukrayna'daki çelik üretimini artırdı ve çelik işçileri ile kömür madencilerini Komünist yaşam tarzının poster çocukları haline getirdi.

Moskova ayrıca savaş durumunda Azovstal'ın altında bomba sığınakları ve hizmet tünelleri inşa edilmesini emretti ve bu yıl binlerce Azak savaşçısı ve sivilin eninde sonunda burada saklandığı yer burası.

Azovstal'ın savunmasıyla ilgili haberler genellikle birinci sayfada ve günün en başında yer alırken, bir isim nadiren anıldı - sahibinin adı.

Azovstal, Ukrayna'nın en zengin ve en güçlü oligarklarından Rinat Akhmetov tarafından kontrol edilen bir grup madencilik ve çelik şirketi olan Metinvest'e ait.

Metinvest, büyük ticari varlıkları kontrol eder ve bireysel politikacılar ve bazı durumlarda tüm siyasi partiler üzerinde etkiye sahiptir.

55 yaşındaki Akhmetov, bir futbol kulübü olan Shakhtar Donetsk'in ve Ukrayna'da enerji üreticileri, telekomünikasyon ve medya holdingi de dahil olmak üzere yüzlerce şirketin sahibi.

Servetini, çoğunlukla Mariupol'u içeren güneydoğu Donetsk bölgesinde, Sovyet döneminden kalma fabrikaları ve fabrikaları indirimli fiyatlarla özelleştirdikten sonra yaptı.

Azovstal ve Ilich fabrikaları da onun ticari beyliğinin temel direkleriydi.

26 Mayıs'ta Akhmetov, Rus kuvvetleri veya Rusya destekli ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen bölgelerdeki tesislerin ve diğer varlıklarının imha edilmesi ve ele geçirilmesi için Moskova'ya 17 milyar ila 20 milyar dolar arasında dava açacağını söyledi.

Yerel bir haber sitesine , "Elbette Rusya'ya dava açacağız ve tüm kayıplar ve iş kaybı için uygun tazminat talep edeceğiz" dedi .

Akhmetov'un ofisi, El Cezire'nin bu makale için yaptığı röportaj talebini reddetti.