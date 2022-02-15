Rusya- Ukrayna Krizinde Son Durum Nedir, Neler Oldu?

Cuma gününden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği şeklinde uyarılar yapması sonrasında diplomasi trafiği devam ediyor. Rusya konu ile ilgili diplomatik görüşmelere devam edeceğiz şeklinde açıklamalarda bulunurken Almanya şansölyesi ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün görüşeceği bilgisine ulaşıldı. Rusya Ukrayna krizinde son durum merak konusu oldu ve atılacak olan adımlar hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirildi. Dünya gündeminde yer alan konu Rusya- Ukrayna ile ilgili diplomasi trafiği de devam etti ve yaşanan son gelişmeler kamuoyunun ilgisini çekti. Bunun yanı sıra, Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak öne sürülen 16 Şubat tarihini birlik günü ismi ile resmi tatil etti ve konu gündemde yer alan başlıklar arasında gösterildi.

Son günlerde dünya gündeminde yer alan ve dikkat çeken Ukrayna Rusya krizi ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri önemli açıklamalarda bulunmuş ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri kısa zaman içerisinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağının açıklamasını gerçekleştirmiş ve daha sonra diplomatik temaslar da devam etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile diplomatik görüşmelerin sürdürülmesi yönünde tavsiye veren üst düzey bir Rus diplomat dikkat çekti ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın başkenti olan Kiev'deki kalan tüm personelini Polonya sınırına yakın bir şehre taşıdığının ve Büyükelçiliği kapattığının duyurusunu gerçekleştirdi. Rusya Ukrayna krizi ile ilgili yapılan açıklamalar ve dünya gündeminde yer alan konu hakkında yaşanan son gelişmeler ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Mevcut krize yol açmakta olan güvenlik sorunları ile ilgili Batı ile görüşmeye hazır olduğunun sinyalini veren Kremlin Pazartesi günü batılı yetkililerin giderek artmakta olan işgal endişesine gerek olmadığını açıklayan ifadeler kullandı.