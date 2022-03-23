Rusya-Ukrayna: Kiev'in Cephe Hatlarında Savaşan Siviller

Dmytro Moskalenko 12 yaşındaydı, oğlunun bugün olduğu yaştaydı, Sovyetler Birliği otuz yıl önce çöktüğünde. Şimdi, çocuğunun asla geri dönmek istemediği bir dünyaya atılmasından korkuyor.

"Sovyetler Birliği 2.0'da yaşamasını istemiyorum ... Onun özgür demokratik bir ülkede yaşamasını istiyorum," diyor Dima adını kullanan 43 yaşındaki baba. Rus kara birlikleri şehrini kuşatırken ve uçaklar gökyüzünden saldırırken Kiev'de küçük bir kafede oturuyor.

Ukrayna'nın başkentindeki bir Batı büyükelçiliğinde yaklaşık yirmi yıl çalıştıktan sonra, Rusya'nın Şubat ayı sonunda işgalinden sadece birkaç gün sonra asker olmak için işinden ayrıldı.

Yumuşak sesli Dima nostaljiktir ve zaman zaman duygusaldır, gözyaşlarını boğar ve hayatının son üç haftasını anlatırken konuşmanın ortasında kendini toplamak için duraklar.

"Putin'in işgal edeceğine son ana kadar inanmadım", diyor. "21. yüzyılda Avrupa'nın coğrafi merkezinde böyle bir suçu asla işlemeyeceğini gerçekten düşündüm. Ama ne yazık ki yanılmışım."

Dima'nın, Ukrayna'da ordu yorgunluğu ve AK-47'ler için takım elbiselerini ve dizüstü bilgisayarlarını takas eden on binlerce kişiden biri olduğu ve Rus askerlerini engellemek için Silahlı Kuvvetlerin gönüllü askeri birlikleri olan Toprak Savunma Kuvvetleri'ne katıldığı bildiriliyor.

Ukrayna hükümeti, birkaç istisna dışında 18-60 yaşları arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmelerini yasakladı, onları kalmaya ve savaşmaya veya savaş çabalarına başka şekillerde yardım etmeye zorladı. Dima gibi pek çok kişi daha önce hiç savaşmadı; En az askeri eğitim aldıkları zaman okuldaykenydi. Ama çoğu, kalmak zorunda kalmasalardı bile, bunu seçeceklerini söylüyor.

Ukrayna'yı savunmak için silah almak isteyen rakamlar o kadar eziciydi ki, çoğu El Cezire'ye birimler dolu olduğu için geri çevrildiklerini söyledi. Bazıları bekleme listelerinde kalır.

Savaşın başlamasından önce yaklaşık 240.000 askerden oluşan Ukrayna ordusu, Rus kuvvetlerine beklenenden daha uzun süre karşı çıktı. Ancak, potansiyel savaş suçlarıyla suçlanan Rusya'nın sivilleri ve hastaneleri hedef alıp kasabaları yok ettiği ve kestiği için savaş yoğunlaşıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne göre en az 925 sivil öldürüldü, ancak gerçek sayı muhtemelen daha yüksek. BM'nin avrupa'da ikinci dünya savaşından bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizi olarak adlandırdığı krizde yaklaşık 10 milyon kişi, yaklaşık 3,5 milyon kişi komşu ülkelere yerlerinden edildi.

Kiev'e yönelik kara saldırısı, rus konvoylarının şehrin kuzeybatısı ve doğusunda yaklaşık 15 ila 30 kilometre (dokuz ila 18 mil) durmasıyla ilk istiladan sonra yavaşlamıştı. Ancak son günlerde hava saldırıları şiddetlendi, çok sayıda bina roketlerle vuruldu ve insanlar öldürüldü.