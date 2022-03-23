Çin, Ukrayna Konusundaki Endişelerini Çıkarla Sınırlıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinden yaklaşık bir ay sonra, Çinliler krizle zar zor ilgileniyor gibi görünüyor. Dünya Pekin'in müzakere masasında yer almamasını fark etse de, uzmanlara göre bu durum, eve daha yakın meselelerle daha fazla ilgilenen Çin düşüncesiyle uyumlu.

ABD Hava Kuvvetleri'nin Montgomery, Alabama'daki Hava Harp Okulu'nda doçent olan Amit Gupta, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Bu işe girmek istemiyorlar." dedi. "Çinliler esasen Joe Biden'a dedi ki, 'Bakın bu bir Avrupa sorunu. Siz bununla ilgilenin.

"Tayvan, Güney Çin Denizi, Doğu Çin Denizi için endişeleniyorlar. Bunlar onları üzen üç şeydir - Hindistan-Çin sınırı dördüncüdür. Rusya ve Ukrayna, ilgilenmiyorlar," diyor Gupta.

Ancak bu yokluk, devlet başkanı Vladimir Putin'in Kış Olimpiyatları ziyareti sırasında, işgalden 20 gün önce dostluklarına "sınır tanımayan" yaklaşık 5.400 kelimelik ortak açıklamadan sonra öne çıkıyor.

"İki Devlet arasındaki dostluğun sınırı yoktur, 'yasak' işbirliği alanları yoktur, ikili stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi ne üçüncü ülkelere karşı hedeflenir ne de üçüncü ülkelerdeki değişen uluslararası ortam ve ikinci dereceden değişikliklerden etkilenir."

Ancak uzmanlar Çinlilerin farklı öncelikleri olduğu konusunda hemfikir olsalar da, Pekin'in yaklaşan istiladan haberdar olabileceğini de düşünüyorlar.

Hindistan'ın başkentinin eteklerindeki Shiv Nadar Üniversitesi'nde doçent olan Jabin Jacob, "Benim düşünceme göre Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanı Xi Jinping'e bunun olacağını kesinlikle bildirdi," diyor.

Gupta, Çinlilere Putin tarafından harekete geçeceğine dair "bir işaret verildiğini" kabul ediyor. Yetkili, Çinlilerin "Putin'in bu konuda geri adım atmayacağını" fark ettiğini söylüyor. Çinliler de kabul ediyor, anlıyor. Bununla yaşayacak," diyor.

'Rusların yanında durun'

Çin'in açıklamaları son derece belirsiz olmaya devam ederken, devlet vekilleri son bir hafta içinde liderliğinin daha edgier pozisyonlarına makul bir şekilde yaklaşmış sıfır toplamlı düşünceyi dile getirdiler.

Jacob, bu değişen söylemin tamamen taktiksel olduğunu söylüyor. "Çinliler, Batı'ya karşı "birleşik bir savaş" sağlamak için Rusların yanında duracakları konusunda çok açık.

Yine de, Alman Marshall Fonu'nun Washington DC'deki Asya Programı Direktörü Bonnie Glaser'e göre, Çin egemen bir Ukrayna'yı içeren bir sonucu tercih edecektir. "Çin, egemen bir taraf olmaya devam eden etkisiz hale getirilmiş bir Ukrayna ve bölünmüş ve zayıflamış bir NATO olan Rusya için daha fazla güvenlik ve ABD'nin güvenilirliğini ve nüfuzunu azaltan çatışmaya müzakere edilmiş bir son tercih ediyor." diyor.