Rusya- Ukrayna Geriliminde Putin Hamlesi! Çarşamba Günü İşgal Yaşanacak

2014 senesinden beri Rusya ile Ukrayna arasında devam etmekte olan gerilim tırmanmış ve son aylarda ise kritik gelişmeler meydana gelmişti. Putin'in 16 Şubat tarihinde işgal etmeye başlayacağı Alman medyasında yer aldı ve konu hakkında detaylı bilgiler merak konusu oldu.

Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon 2014 senesinde Ukrayna'ya ait olan Kırım'ın ilhak edilmesi ile yükselmiş ve daha sonra da şiddetli bir şekilde tırmanmaya başlanmıştı. Daha sonra Batı ülkeleri de bu duruma dahil olmuş ve 3. Dünya Savaşı'nın sesleri yankılanmaya başlarken yaşanacak olan gelişmeler de araştırma konusu olmuştu.

Alman basınında Rusya'nın bu hafta Çarşamba günü Kiev’i bombalayacağına dair bir iddia ortaya atıldı ve bilginin istihbarat kaynaklarından geldiği söylenildi. Rusya'nın 16 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'yı vuracağına dair istihbarat bilgisi Almanya'nın çok okunan dergiler arasında gösterilen Der Spiegel tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Bunun yanı sıra diğer istihbarat birimleri ile CIA'in de bu haftaya dikkat çektiği kaydedildi ve çok sayıda askeri yetkili ile diplomatın Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın planı hakkında pek çok bilgiyi verdiği aktarıldı. Bunun yanı sıra açıklanan bilgilerde Rusya'nın işgali ile birlikte Rus birimlerinin teker teker hangi bölgede üstleneceği de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Bölge üzerinde gerilim tırmanırken Ukrayna'da bulunan vatandaşlara da çok sayıda ülkeden uyarı geldi ve Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler bölgede bulunan vatandaşların Ukrayna'yı terk etmesi yönünde çeşitli uyarılar gerçekleştirdi.

Hollanda, Norveç ve Letonya'da vatandaşların ülkeden çıkma çağrısı gerçekleşirken İsrail de diplomatik temsilcilikte görevli olan diplomat ve personellerin akrabalarının tahliye edildiği duyurusunu gerçekleştirdi. İngiltere konu hakkında açıklamalarda bulundu ve Ukrayna'da bulunan vatandaşların hala tarifeli uçak bulunabiliyorken vatandaşların bir an önce ülkeden ayrılması gerektiğini söyledi.