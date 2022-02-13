Sevgililer Günü Nasıl Ortaya Çıktı, Neden 14 Şubat Tarihinde Kutlanıyor?

Son günlerde arama motorlarında “Sevgililer Günü tarihte ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıktı, Sevgililer Günü neden 14 Şubat tarihinde kutlanıyor?” şeklinde aramalar gerçekleşti. Söz konusu özel günün kutlandığı 14 Şubat tarihinin gelmesi ile birlikte konu hakkında detaylı bilgiler de merak konusu oldu.

Sevgililer 14 Şubat tarih öncesinde birbirlerine alacakları hediyeleri ve mesajları hazırlarken bu özel günde neler yapıldığı da arama motorlarının popüler konu başlıkları arasında üst sıralarda yer aldı. Peki Sevgililer Günü nerede ortaya çıktı, neden 14 Şubat tarihinde kutlanıyor? İşte Sevgililer Günü’ne 1 gün kala bu özel günün ne zaman ortaya çıktığı ile ilgili detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Sevgililer Günü tarihçesi 14 Şubat'ın yaklaşması ile birlikte merak edildi ve arama motorlarında bu özel gün ile ilgili çeşitli araştırmalar yapıldı. Sevgililer Günü'nün 3. yüzyılda Aziz Valentine’ın gizli bir şekilde kıydığı nikahlara dayandığı biliniyor. Dünyanın pek çok yerinde sevgililer birbirlerine hediye alarak bu özel günü kutluyor ve ve her yıl çok sayıda hediye alınıyor

Antik çağlar ile ilişkilendirilen Şubat aşk ayı olarak bilinir ve aşıklar tarafından merak içerisinde beklenilir. Söz konusu dönemin Hera ile Zeus'un kutsal evliliğine adandığı da bilinmektedir. Pek çok ülkede 14 Şubat gününde kutlanan Sevgililer Günü'nün kökeni Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanmaktadır. Bunun yanı sıra Sevgililer Günü’nün Valentine adındaki bir din adamının ismine ilan edilen adeta bir bayram günü olarak ortaya çıktığı da açıklanmıştır. Batı medeniyetlerinde sevgili ya da hoşlanılan kişi anlamlarında kullanılan Valentine kelimesi günümüzde de çiftlerin birbirlerine kartlar gönderdiği ve hediyeler aldığı özel bir gün olarak da devam etmektedir. Hediye seçimi konusu ise çiftler için Sevgililer Günü'nde zor bir aşama olarak görülür.