Rusya, Suriye'ye Sınır Ötesi Yardımı Uzatan BM Kararını Veto Etti

Rusya, Şam'ın desteği olmadan Suriye'ye sınır ötesi yardımı bir yıl uzatacak bir BM Güvenlik Konseyi kararını veto etti .

Bab al-Hawa'da Suriye-Türkiye sınırında 2014'ten beri yürürlükte olan yardım teslimatları için verilen izin Pazar günü sona erecek. Yardım, Suriye'nin kuzeybatı İdlib bölgesinde isyancıların kontrolü altındaki 2,4 milyondan fazla insan için bir can simidi.

15 konsey üyesinden 13'ü metin lehinde oy kullandı.

Çoğu zaman Rusya ile aynı şekilde oy kullanan Çin çekimser kalmayı tercih ederken, Rusya'nın tercih ettiği altı ay uzatma seçeneğine ve altı ay daha uzatma seçeneğine diğer devletler karşı çıkıyor.

Muhalif üyeler, Rusya'nın önerisinin ön cephedeki STK'lar için önemli örgütsel zorluklar yarattığına inanıyor. Oylama Perşembe günü yapılmasına karşın, Rusya ile Batı arasındaki anlaşmazlığın ardından iptal edildi.

Gözlemciler, Pazar günkü son tarihin Güvenlik Konseyi üyelerinin ortak bir zemin bulması için hala zaman bıraktığını belirtiyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Örgütü direktörü Louis Charbonneau, görev süresinin yenilenmemesi durumunda hayat kurtaran yardımın Suriyelilere nasıl ulaştırılacağının belirsiz olduğunu söyledi. Charbonneau Al Jazeera'ya “A planı kadar iyi bir B planı yok” dedi.

Milyonlarca insan Bab al-Hawa üzerinden gelen yardıma muhtaç. Bu çok büyük bir operasyon ve çok iyi yönetiliyor. Tamamen şeffaftır; Rusların şikayet ettiği her şey tamamen orantısız.”

Norveç ve İrlanda tarafından önerilen veto edilmiş metin, 2023 Ocak ortasına kadar altı aylık bir uzatma ve ardından “Konsey aksini kararlaştırmadıkça” altı aylık bir uzatma sağlayacaktı.

Uzatma ayrıca, operasyonun şeffaflığı, yardımın cephe hattına kanalize edilmesinde kaydedilen ilerleme ve insani ihtiyaçların karşılanmasında kaydedilen ilerleme de dahil olmak üzere genel sekreter tarafından hazırlanan “esaslı bir rapora” bağlı olacaktır.

“Kısa vadede bir çözüme, sınır ötesi yardım yetkisini yenileyen bir çözüme ulaşmamız gerekiyor. Sadece kaybedecek zaman yok. İrlanda'nın BM temsilcisi Geraldine Byrne Nason, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Suriye halkı bize güveniyor” dedi.

ABD elçisi Linda Thomas-Greenfield, Güvenlik Konseyi için "karanlık, karanlık bir gün" olarak nitelendirdi.

Bir güvenlik konseyi üyesi olan Rusya'nın kendi siyasi çıkarlarını Suriye halkının insani ihtiyaçlarının önüne koyması akıl almaz bir şey " dedi.

Geçen yıl İdlib bölgesine gitmek üzere insani yardım yüklü yaklaşık 10 bin tır Bab al-Hawa'dan geçti. Suriye hükümet güçleri tarafından kontrol edilen bölgelerden geçmeden İdlib'e yardım ulaştırılabilecek tek geçiş noktası burası.