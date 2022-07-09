Abu Akleh'in Ailesi Biden'den Harekete Geçmeyi Talep Ediyor

Shireen Abu Akleh'in ailesi, yönetimini El Cezire gazetecisinin İsrail güçleri tarafından "yargısız öldürülmesini" aklamakla suçlayarak ABD Başkanı Joe Biden'a öfkesini dile getirdi.

Biden'ın İsrail ziyaretinden günler önce Cuma günü gönderilen coşkulu bir mektupta aile, ABD başkanını öldürülen gazetecinin akrabalarıyla görüşmeye, Washington'un şimdiye kadar olay hakkında topladığı bilgileri yayınlamaya ve hesap verebilirliği sağlamaya çağırdı.

Aile, Biden yönetimini, 4 Temmuz'da Dışişleri Bakanlığı'nın Ebu Akleh'i öldüren kurşunun "muhtemelen" İsrail ordusuna ait bir pozisyondan geldiğini söyleyen ancak ateş etmenin kasıtlı olmadığı sonucuna varan açıklamasını geri almaya çağırdı.

"Biz Shireen Abu Akleh ailesi olarak, 11 Mayıs 2022'de İsrail güçleri tarafından işgal altındaki bölgede görevdeyken kızkardeşimiz ve teyzemizin yargısız infazına yönetiminizin alçakça tepkisine ilişkin acımızı, öfkemizi ve ihanet duygumuzu ifade etmek için yazıyoruz. Filistin'in Batı Şeria'daki Cenin kenti" ifadeleri, gazetecinin aile adına kardeşi Anton tarafından imzalandı.

Mektup , Abu Akleh'i , ABD vatandaşı olduğunu vurgulayarak, Filistinli kadın gazeteciler için bir rol modeli ve akıl hocası olarak tanımlayarak devam ediyor.

Açıklamada, "Koruyucu bir miğfer ve üzerinde 'Basın' yazan mavi kurşun geçirmez yelek olmasına rağmen, Shireen İsrail'in kafasına sıktığı bir kurşunla öldürüldü" denildi.

“İsrail güçleri, diğer basın mensupları da dahil olmak üzere, seyirciler yardım etmeye çalışırken gerçek mermiler atmaya devam etti. Sonra biz ve yüzlerce kişi onun cenaze törenine başlamak için toplanırken, İsrail güçleri bize saldırdı, yas tutanları ve tabut taşıyanları dövdü ve hak ettiği onurlu cenaze törenini şiddetle bozdu .”

Mektup, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Pazartesi günü Ebu Akleh'in öldürülmesini kasıtsız “trajik koşulların sonucu” olarak çerçeveleyen açıklamasından dört gün sonra geldi.

Video görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve bağımsız medya kuruluşları tarafından yapılan çok sayıda soruşturma, Ebu Akleh'in öldürüldüğü bölgede silahlı Filistinli olmadığını gösterse de, ABD açıklaması, İsrail baskınının bağlamını “bir dizi terörist saldırıya yanıt” olarak vurguladı”.

Salı günü, Dışişleri Bakanlığı Ned Price, ABD'nin kendi soruşturmasını yürütmediğini kabul etti, ancak açıklama Filistin Yönetimi (PA) ve İsrail tarafından yürütülen soruşturmaların bir "toplaması"ydı. ABD yönetimi ayrıca, Ebu Akleh'i öldüren merminin "ayrıntılı bir adli tıp analizinin", kaynağının belirlenemeyecek kadar hasarlı olduğu sonucuna vardığını söyledi.