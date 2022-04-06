Rusya 'Soykırım' Suçlamasıyla Karşı Karşıya Kalırken, Uzmanlardan İhtiyat Çağrısı

Washington, DC – "Bu bir soykırımdır."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Rus askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından toplu mezarların ve sivillerin bariz infazlarının ortaya çıkarıldığı Bucha ve Kiev yakınlarındaki diğer bölgelerde işlenen zulümleri böyle anlattı.

Bucha'da sokakları kaplayan cesetler ve plastik torbalara doldurulmuş cesetlerin görüntüleri dünyayı sarsarak güvenilir soruşturmalar ve hesap verebilirlik çağrılarını artırdı. Ancak Rusya'ya yöneltilen patlayıcı "soykırım" suçlaması çekişmeli çıktı.

Hukuk uzmanları, Ukrayna'da soykırım olup olmadığını belirlemek için henüz erken olduğunu belirterek, bu terim siyasi açıdan lanetli olsa da, diğer insan hakları ihlallerinin de ciddi olduğunu ve göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Notre Dame Üniversitesi siyaset bilimi doçentlerinden Ernesto Verdeja, "Kamusal söylemde, soykırımı tüm suçların en kötüsü olarak ele alma eğilimi vardır." dedi. "İnsanlığa karşı suçlar veya savaş suçları gibi diğer çok ağır ihlal türlerinin sahip olmadığı bir tür siyasi ve ahlaki yankı uyandırıyor.

"Bu sorunlu ve talihsiz bir durum, çünkü aslında uluslararası hukukta soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar son derece ağırdır."

'Soykırım'ı ne oluşturur?

BM'nin Soykırım Sözleşmesi, soykırımı cinayetler ve doğumları önlemeye yönelik önlemler de dahil olmak üzere "ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle işlenmiş eylemler" olarak tanımlıyor.

"Bunu düşünmenin en kolay yolu, soykırımın grup odaklı şiddet olmasıdır. Bu sadece çok sayıda insanı öldürmekle ilgili değil; Bu, o grup insanı yok etme niyetiyle ilgili." dedi.

Zelenskyy, Rusya'ya yönelik soykırım suçlamasını yerle bir eden tek dünya lideri değil.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Bucha'daki zulümlerin "soykırımdan çok uzak görünmediğini" söylerken, Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki, "Rusya'nın Bucha'nın 300'e yakın sakini ve Kiev dışındaki diğer kasabalarda işlediği suçlar soykırım eylemleri olarak adlandırılmalı ve bu şekilde ele alınmalıdır." dedi.

"Bu savaş suçlarını işleyenlerin cezasız kalmaması ve bu nedenle mahkemelerin önüne çıkmaları için her şeyi yapacağız ... bu sözde insanlık, savaş suçları ve neden bunu da söylemeyelim, soykırımla başa çıkmak." dedi.

Ancak Birleşik Devletler yetkilileri bu kelimeyi kullanma konusunda daha temkinli davrandılar.

ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, Bucha'daki cinayetlerin soykırım anlamına gelip gelmediği sorusuna, "Hayır, bence bu bir savaş suçu." dedi. Üst düzey yardımcısı Jake Sullivan daha sonra yönetimin durumu izlediğini, ancak "Ukrayna halkının sistematik bir yaşam yoksunluğu seviyesinin soykırım seviyesine yükseldiğini" görmediğini söyledi.