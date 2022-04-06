İran ve ABD Nükleer Görüşmelerini Tamamlayabilir Mi?

Tahran, İran – İran, ABD ve diğer dünya güçlerinin temsilcilerinin 2015 nükleer anlaşmasını yeniden tesis etmek için Viyana'da bir araya gelmesinden bir yıl sonra, aylardır tutunma içinde olmak ve zor olmak arasında gidip gelen bir anlaşmayı henüz sonuçlandıramadılar.

Avusturya'nın başkentindeki doğrudan ve dolaylı müzakereler, Avrupa Birliği'nin koordinatörü tarafından bir ay önce "duraklatıldı", çünkü çok taraflı sorunlar çözüldü ve bir anlaşma metni neredeyse kesindi.

Duraklamanın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine Batı yaptırımlarının İran'la gelecekteki ilişkileri etkilemeyeceği yönündeki son dakika talebine bir çözüm bulmayı amaçladığı söyleniyordu.

Bu sorun, Moskova'nın Washington'dan yeterli yazılı garanti aldığını söylediği birkaç gün içinde çözüldü. Ancak Tahran ile Washington arasındaki, mesaj veren Avrupalı yetkililer tarafından kolaylaştırılan dolaylı görüşmeler haftalardır durduğu için bir anlaşma daha yakın görünmüyor.

2018'de nükleer anlaşmayı tek taraflı olarak terk eden ve yaptırımlar uygulayan İran ve ABD, kendilerini hala sınırlı ama son derece önemli konularda bir açmazın içinde buluyorlar.

Bunların başında İran Devrim Muhafızları üzerindeki "yabancı terör örgütü" (FTO) tanımının kaldırılıp kaldırılmayacağı geliyor.

İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İran'ın bölgedeki etkisini sürdüren ve aynı zamanda ülke sınırları içinde önemli bir ekonomik güç kullanan seçkin bir güçtür.

İranlı yetkililer, Muhafızlar konusunun, geri adım atmayacakları büyük bir "kırmızı çizgi" olduğunu defalarca vurguladılar.

Bununla birlikte, İran parlamentosundaki muhafazakarlar, hükümete ABD ile müzakerelerinde boyun eğmez bir tutum benimsemesi için baskı yapmaya devam ediyor.

Başkan Joe Biden yönetimi de, atamanın kaldırılması olasılığı konusunda birçok Cumhuriyetçinin ve hatta bir grup Demokrat'ın baskısıyla karşı karşıya.

Amerikalı yetkililer, Devrim Muhafızları'nın dünyadaki en ağır yaptırım uygulanan kuruluşlardan biri olarak kalmaya devam edeceğine dikkat çekti - çünkü bölümleri, yan kuruluşları ve komutanları da insan haklarıyla ilgilenenler gibi çeşitli başka atamalardan etkileniyor - FTO ataması iptal edilse bile.

Bu arada, hem İran hem de ABD, devam eden gecikme için birbirlerini suçlamaya devam ediyor ve diğer tarafın mantık görmesi ve taviz vermesi gerektiğini söylüyor.

Çarşamba günü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bir anlaşmanın yapılması konusunda şüphelerini dile getirdi.

Blinken, MSNBC'ye verdiği demeçte, "Basitçe, sonuca varmak için bir anlaşma yapma ihtimali konusunda aşırı iyimser olmadığımı söyleyebilirim" dedi. Anlaşmaya tekrar uyum sağlayabilirsek, İran da aynısını yaparsa, bunun ülkemizin çıkarlarına en uygun olacağına inanmaya devam ediyorum. Biz orada değiliz."