Rusya, Protesto İzleme Grubu OVD-Info'nun Web Sitesini Engelledi

Gruba göre, Moskova muhalefete yönelik kapsamlı bir baskı uygulamaya devam ederken, Rusya'nın iletişim gözlemcisi, bir mahkeme kararının ardından önde gelen protesto izleyicisi OVD-Info'nun web sitesini engelledi.

Yıllardır Kremlin karşıtı protestoları belgeleyen ve siyasi zulüm mağdurlarına yasal destek sağlayan OVD-Info, Cumartesi günü Roskomnadzor medya düzenleyicisinin bu hafta başında sitesine erişimi kısıtlamak için harekete geçtiğini söyledi.

Grup, “Şu anda bir bildirim almadık ve engellenme nedenini bilmiyoruz” dedi.

Rusya'nın Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, hareket, 20 Aralık'ta Moskova bölgesindeki bir mahkeme tarafından ovdinfo.org sitesinin engellenmesine ilişkin bir kararın ardından geldi.

Web sitesi şu anda ona erişimin bilgi, bilgi teknolojileri ve veri koruma ile ilgili federal bir yasa temelinde kısıtlandığını belirten bir mesaj gösteriyor.

Bu yılın Eylül ayında Rusya, Aralık 2011'de Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimine karşı ilk kitlesel protestolar sırasında kurulan OVD-Info'nun, eleştirmenlerin muhalefeti bastırmak için tasarlandığını söylediği bir harekette “yabancı ajan” olduğunu ilan etti.

Stalin döneminden kalma olumsuz çağrışımlar taşıyan, "yabancı ajan" olarak tanımlanan tüzel kişiler veya kişiler, tüm metinlerine, videolarına ve sosyal medya gönderilerine bir sorumluluk reddi beyanı ile eşlik etmelidir.

Bağımsız medya ve siyasi muhalefete kısıtlama

Moskova kısa süre önce, yetkililerin siyasi faaliyetlerde bulunan yabancı sermayeli kuruluşlar olduğunu söyledikleri için kullanılan yasal bir tanım olan birkaç satış noktasını “yabancı ajan” olarak etiketledi.

Bu atama özellikle gazetecilere karşı kullanıldı, adalet bakanlığının kişi ve haber kuruluşları listesi yıl başında 17'den Cumartesi günü 103'e yükseldi.

Eleştirmenler, Putin'in en önde gelen yerli rakibi Alexey Navalny'nin Ocak ayında Rusya'ya dönme kararının Rusya'daki muhalefetin dağılmasına ve çeşitli medya ve bağımsız hak örgütlerinin doğrudan yasaklanmasına neden olan baskıyı tetiklediğine işaret ediyor.

45 yaşındaki kişi, Putin'i suçladığı ölümcül bir zehirlenme saldırısından kurtuldu - Kremlin'in defalarca reddettiği bir iddia.

Navalny, eski dolandırıcılık suçlamalarıyla ülkesine döndükten kısa bir süre sonra hapse atıldı ve o zamandan beri örgütlerinin “aşırılıkçı” olarak yasaklandığını ve tüm üst düzey müttefiklerinin Rusya'dan kaçtığını gördü.

Perşembe günü baskı hakkında sorulan Putin, bunun dış etkiyi engellemeyi amaçladığını söyledi. Yıllık maraton basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Size düşmanlarımızın yüzyıllardır söylediklerini hatırlatıyorum: Rusya yenilmez, sadece içeriden yok edilebilir" dedi. Putin, 30 yıl önce bu ay Sovyetler Birliği'nin çöküşüne neden olanın iç muhalefet olduğunu da sözlerine ekledi.