Filipinler: Hayatta Kalanlar Rai Typhoon'dan Sonra Noel'i Kutladılar

Peder Ricardo Virtudazo, güney Filipinler'deki tayfunun vurduğu kilisesinde bir su havuzunda duruyor ve bu yıl dilekleri yeni çatılar, yemek ve güzel hava için olan düzinelerce adanmışa Noel Günü Ayini dağıtıyor.

Supertyphoon Rai'nin takımadaları keserek yaklaşık 400 kişiyi öldürmesinden ve yüz binlerce evsiz bırakmasından bir haftadan fazla bir süre sonra, hayatta kalanlar evleri - ve planlanan şenlikler - ortadan kalktıktan sonra ailelerine ve inançlarına sarıldılar.

Mindanao adasının kuzey ucundaki Alegria kasabasındaki San Isidro Labrador Parish kilisesinde kocasıyla Noel ayine katılan 31 yaşındaki Joy Parera, "Önemli olan hepimizin güvende olması" dedi.

Hafif yağmur, 16 Aralık'ta Rai Tayfunu'nun bölgeyi kasıp kavurmasının ardından çatısında kocaman bir delik bırakan hasarlı kilisenin sıralarını ve beyaz kiremitli zeminini ıslattı.

Adanmışlar, Noel süsleriyle süslenmiş kilisenin içinde toplanırken maske takarak daha iyi bir yıl için dua ettiler.

AFP haber ajansına konuşan Virtudazo, "Hala umudumuz var" dedi.

“Yaşadıkları belalara rağmen yine de Allah’a iman ediyorlar.”

Noel, Hıristiyan takvimindeki en önemli olaylardan biridir ve Katoliklerin çoğunlukta olduğu Filipinler'de aileler genellikle bir yemeği paylaşmak için toplanır.

Ancak Rai'nin ülkenin güney ve orta bölgelerinde neden olduğu yaygın yıkım, hayatta kalanların içme suyu ve yiyecek için yalvarması nedeniyle kutlamaları azalttı.

Mindanao, Siargao, Dinagat ve Bohol adaları, elektriği kesen, çatıları parçalayan, ahşap binaları parçalayan, beton elektrik direklerini deviren ve ağaçları kökünden söken fırtınadan en çok zarar görenler arasında yer alıyor.

'Yıkılmış'

Hasarın ölçeği, birçok alanda cep telefonu sinyali veya internet eksikliği ve COVID-19 müdahalesinden sonra tükenen hükümet kasası, yardım dağıtma çabalarını engelliyordu.

Nardel Vicente, Noel dileğinin, Rai tarafından harap edildikten sonra Alegria'daki evi için yeni bir çatı satın almasına birinin yardım etmesi olduğunu söyledi.

İşsiz ve az parası olan Vicente, ailesinin bu yıl bayram yemeği hazırlayamayacağını söyledi.

38 yaşındaki oyuncu, "Önceki yıllarda spagetti, domuz eti, tavuk - paramızın yettiği her şey vardı" dedi.

Ama ekledi: "Sorun değil - yaşıyoruz. Noel'i sevilen bir ölüyle karşılamaktan daha iyidir."

Marites Sotis, ailesi için genellikle et, börek ve salata servis eder.

53 yaşındaki Sotis, fırtınanın ailesinin hindistancevizi ağaçlarının çoğunu devirdiği sahil belediyesi Placer'de AFP'ye verdiği demeçte, "Bu yıl bunları alamayacağız çünkü çok pahalıya mal oluyorlar" dedi. "Spagetti ile idare ederiz."

Yakınlardaki Surigao Şehrinde hayatta kalan bazı kişiler, bir parça devlet yardımı alamayınca, yoldan geçen sürücülerden para ve yiyecek dilenmek için günlerce yollarda dikiliyorlar. 41 yaşındaki Inaga Edulzura, ailesi için pişirmek için bir paket spagetti almayı umduğunu söyledi. Aksi takdirde “dilimlenmiş ekmekle idare ederler”. AFP'ye verdiği demeçte, "Tek isteğimiz Noel Günü'nde bizi biraz neşelendirmek için güzel havanın olması" dedi.