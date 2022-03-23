Rusya Neden Yabancı Savaşçıları Katılmaya Teşvik Ediyor?

11 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki güçlerine katılmak ve "Donbas'ta yaşayan insanlara yardım etmek" için istekli yabancı gönüllü savaşçılar olarak adlandırdığı şeyi işe alma planının arkasına desteğini attı.

Savunma Bakanı Sergei Shoigu, 16 bin askerin Rusya'ya savaşta yardım etmeye hazır olduğunu ve bunun Ukraynalılar için olumsuz bir haber olduğunu söyledi.

Putin Orta Doğu'dan bahsetmemekle birlikte, gözlemciler Rusya'nın Suriye'den sertleştirilmiş savaşçılar almak istediğini söylüyor.

Moskova ve Şam yakın bir ilişki içindeler ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2014'te iç savaşa müdahale eden ve hayatta kalmasına yardımcı olan Rus mevkidaşına derinden borçlu.

İster Rus ister Ukraynalı kaynaklardan olsun, askeri gelişmelerle ilgili bilgiler, bir bilgi savaşı arttıkça güvenilmez olsa da, paralı asker tehdidi önemli.

Nottingham Üniversitesi uluslararası güvenlik profesörü Wyn Rees, devlet dışı aktörlerin Ukrayna'da zaten savaştığını söyledi.

"Putin iki uçlu bir yaklaşım izliyor. Bir tarafta müzakerelere giriyor, diğer tarafta askeri baskıyı artırıyor. Rus özel kuvvetlerinin ve eski askeri şahısların Ukrayna'daki savunmayı bozmak ve liderleri hedef almak için Ukrayna'ya yerleştirildiği yaygın olarak bildirildi." dedi.

Kiev'deki istihbarat yetkilileri, Ukrayna'da düzenli Rus ordusunu çalıştırmanın yanı sıra, Moskova'nın wagner grubu olarak bilinen özel güvenlik şirketinin üyelerini kullandığını söylüyor. Rusya'ya sadık Çeçenistanlı savaşçılar da Ukrayna güçleriyle savaşıyor.

"Wagner büyük ölçüde eski ordudan ve şu anda ücretli uzman ajan olarak faaliyet gösteriyor. Bu tür insanlar Rus hükümeti için inkar edilebilirlik avantajına sahiptir." dedi.

Aberystwyth Üniversitesi'nde uluslararası siyasette kıdemli öğretim görevlisi olan Jenny Mathers'a göre, Wagner gibi gruplar Rus yasalarını ihlal ettiği için inkar edilebilirlik çok önemli.

"Rusya'da özel askeri şirketler yasa dışı. Wagner Grubu'nun [Rus askeri istihbaratı] ile yakın bağlantıları var ve eski Rus askerlerinden asker top yaptığı düşünülüyor.

"Çok sık, Rus özel askeri şirketleri güvenlik görevlisi olarak hizmet ediyor veya diğer silahlı kuvvetlerin yanı sıra savaşçıları da eğitiyor." diyor.

Rusya'nın Suriye savaşına girerken Wagner Grubu'nu kullandığı bildiriliyor.

Loughborough University London'da diplomasi ve uluslararası yönetim alanında öğretim görevlisi olan Cristian Nitoiu El Cezire'ye verdiği demeçte, "Paralı askerler genellikle konvansiyonel savaşın kısıtlamalarının dışında faaliyet gösteriyorlar ve öncelikle mali kazançlarla motive oluyorlar ve Cenevre Konvansiyonu onları korumuyor." dedi.

"Paralı askerlerin, özellikle Blackwater veya Wagner Grubu gibi özel güvenlik şirketlerinin bayrağı altında çalışanların, şehir ve gerilla savaşında Rus konvansiyonel ordusundan daha iyi eğitim almaları muhtemeldir."

O zaman siyasi sebepler var.

"Ukrayna'daki ölü Rus askerlerinin haberleri veya görüntüleri Kremlin rejiminin popülaritesini etkileyebileceğinden ve güç tabanını aşındırabileceğinden, paralı askerleri kullanmak Putin için daha az zarar verebilir. Suriyeli savaşçılarla ilgili duyuru, Moskova'nın en azından Donbas bölgesindeki iki ayrılıkçı cumhuriyetin bağımsızlığını güvence altına almak için iki katına çıkıp sonuna kadar gitmeye istekli olduğunun sinyalini vermek amacıyla Rusya'nın yürüyen bir hamlesi de olabilir." diye ekledi.