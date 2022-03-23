Putin 'Düşmanca Ülkeler' İçin Gaz Döviz Değişimini Açıkladı

Rus rublesi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın gazını rublelerle "düşmanca ülkelere" satmaya başlayacağını söylemesinin ardından, 100'e yaklaşmadan önce Çarşamba günü Moskova'da dolar karşısında üç haftanın en yüksek seviyesinden 95'e fırladı.

Putin'in hükümetine bir hafta içinde halletmesini emrettiği bu hareketin olası sonuçları, bir dizi Avrupa ülkesinin enerji kaynaklarının büyük bir kısmı için hala Moskova'ya bağımlı olmasıyla Rus para birimini artırabilir.

Tsİ 13:13'e kadar ruble dolar karşısında yüzde 3.4 daha güçlü 100.02 ile daha önce 94.9875 kırparak 2 Mart'tan bu yana en güçlü seviyesindeydi. Euro karşısında yüzde 3.5 değer kazanarak 110.50'den işlem gördü.

Ruble, bu ay Moskova'da 120 ile rekor düşük seviyeye ve hatta bankalararası piyasada 150'ye geriledikten sonra son seanslarda dolar karşısında 105'e yakın istikrara kavuşmuştu.

Rusya, 24 Şubat'ta başlayan ve "özel operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna'daki olaylar nedeniyle benzeri görülmemiş Batı yaptırımlarından darbe aldı.

Bundan önce, ruble dolara yaklaşık 80'den işlem gördü.

Putin açıklamayı Çarşamba günü televizyonda yayınlanan üst düzey hükümet bakanlarıyla yaptığı toplantıda yaptı.

Yetkili, Rusya'nın varlıklarının yabancı ülkeler tarafından dondurulmasının Moskova'nın güvenini yok etmesi üzerine, Rusya'nın "düşmanca" ülkelere rubleyle gaz satmaya başlayacağını söyledi.

Avrupa ülkelerinin Rus gazına ve diğer ihracata olan bağımlılığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana gündeme oturdu.

"Rusya, elbette, hacimlere ve fiyatlara uygun olarak doğal gaz tedarik etmeye devam edecek ... daha önce yapılan sözleşmelerde sabitlendi." dedi.

Yetkili, "Değişiklikler yalnızca Rus rublesi olarak değiştirilecek olan ödeme para birimini etkileyecektir." dedi.

Putin, hükümet ve merkez bankasının bu operasyonların Rus para birimine nasıl taşınacağı konusunda bir çözüm bulmak için bir haftası olduğunu ve gaz devi Gazprom'a gaz sözleşmelerinde ilgili değişiklikleri yapmasının emredileceğini söyledi.

27 Ocak itibarıyla Gazprom'un Avrupa ve diğer ülkelere doğal gaz satışları yaklaşık yüzde 58 oranında avro olarak belirlendi.

Putin, "Yerli para birimi piyasamızda Rus rublesi satın almak da dahil olmak üzere [tüm yabancı alıcılar] için anlaşılabilir ve şeffaf bir ödeme prosedürü oluşturulmalıdır." dedi.

Kupon ödemesi

Bu arada, Rusya'nın 2029'da ABD doları cinsinden olgunlaşan egemen bir eurobond üzerinde kupon ödemesi yaparak dış borç temerrüdünü önlediği ortaya çıktı. Bir tahvil sahibi ödemenin alındığını söyledi.

Ancak Rusya'nın Ulusal Uzlaşma Deposu (NSD), şirketler ve analistler, Rus yerli kurumsal eurobond sahiplerinin, işlemlerin yaptırımlarla sarsıldığı için uluslararası ajanlar aracılığıyla kapatılan ödemeleri almakta gecikmelerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Merkez bankasının Çarşamba günü bir günlük "ince ayar" repo ihalesinde önceki günlere göre daha düşük bir şekilde 0,8 trilyon ruble (7,7 milyar dolar) satarak ruble likiditesine olan talep azaldı.

Veles Capital brokerliği bir notta, bankaların likidite seviyelerinin geçen yılın Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine gerilese de, kredi verenlerin merkez bankasına olan önceki repo borçlarını geri ödeme yaptığını açıklayarak, "Gecelik repo ihalelerindeki talep hızla düşüyor." dedi.