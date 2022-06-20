Rusya Litvanya'yı Kaliningrad Kısıtlamaları Konusunda Uyardı

Rusya dışişleri bakanlığı, Litvanya'nın AB onaylı malların Moskova'nın Kaliningrad dış bölgesine demiryolu geçişine yönelik “açıkça düşmanca” kısıtlamalarının derhal kaldırılmasını talep etti.

Avrupa Birliği ve NATO üyeleri Polonya ve Litvanya arasında sıkışıp kalan Kaliningrad, Rusya'dan Litvanya üzerinden demiryolu ve gaz boru hatlarıyla malzeme alıyor.

Baltık ülkesi Litvanya geçen hafta, anakara Rusya'dan Kaliningrad'a AB yaptırımlarına tabi malların demiryolu geçişini yasakladığını duyurdu.

Listede kömür, metaller, inşaat malzemeleri ve ileri teknoloji yer alıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Yakın gelecekte Kaliningrad bölgesi ile Rusya Federasyonu topraklarının geri kalanı arasında Litvanya üzerinden kargo taşımacılığı tamamen restore edilmezse, Rusya ulusal çıkarlarını korumak için harekete geçme hakkını saklı tutar” dedi. Pazartesi günü yaptığı açıklamada.

Bakanlık, Litvanya'nın Moskova'daki maslahatgüzarını “kışkırtıcı” ve “açıkça düşmanca” önlemleri protesto etmek için çağırdığını söyledi.

Pazartesi günü erken saatlerde Kremlin, Litvanya'nın kararının "benzeri görülmemiş" ve "var olan her şeyi ihlal ettiğini" söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Durum ciddi olmaktan öte ve herhangi bir önlem ve karar vermeden önce çok derin bir analiz gerektiriyor" dedi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis hareketi savundu ve ülkesinin sadece üyesi olduğu AB tarafından uygulanan yaptırımları uyguladığını söyledi.

Tedbirlerin “Avrupa Komisyonu ile istişareden sonra ve yönergeleri uyarınca” alındığını söyledi.

Landsbergis, "Yaptırım uygulanan malların Litvanya topraklarından geçişine artık izin verilmeyecek (olacak)," diye ekledi.

Kaliningrad valisi Anton Alikhanov'a göre, yasak, dış bölgeye yapılan tüm ithalatın yaklaşık yüzde 50'sini etkileyecek.

Yasak, Cuma günü Litvanya devlet demiryolu hizmetinin kargo kolu tarafından Avrupa Komisyonu'nun yaptırımları uygulama mekanizmasına ilişkin “açıklamanın” ardından müşterilere gönderilen bir mektupta doğrulandı.

Vatandaşları panik satın almaya başvurmamaya çağıran Alikhanov, iki geminin Kaliningrad ile Saint Petersburg arasında zaten mal taşımakta olduğunu ve yıl sonuna kadar yedi geminin daha hizmete gireceğini söyledi.

Cumartesi günü “Vapurlarımız tüm kargoları kaldıracak” dedi.

Rusya'nın Baltık deniz filosunun karargahına ev sahipliği yapan exclave, Nisan 1945'te Kızıl Ordu tarafından Nazi Almanyası'ndan alındı ​​ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'ne bırakıldı.