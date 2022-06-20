Hindistan'daki Gençler Yeni Ordu İşleri Planını Reddetti

Yeni bir ordu toplama planına karşı öfke Hindistan genelinde yoğunlaştı, protestocu kalabalığı trenleri yaktı, yolları kapattı ve planın geri alınmasını talep etmek için kamu mallarını aradı.

“Protestolar geri dönüş olana kadar devam edecek. Doğu Bihar eyaletinin Begusarai semtinde son birkaç gündür protesto eden 19 yaşındaki bir ordu adayı olan Lalit Kumar aldatıldık dedi.

“Bu yeni düzenden memnun olduğunu söyleyebilecek tek bir aday yok. Peki neden buna ihtiyaç var?” diye sordu genç.

14 Haziran'da, Başbakan Narendra Modi'nin hükümeti, askerleri dört yıllık sözleşmelerle işe almak için tasarlanmış bir politika olan “Agnipath”ı (Hintçe'de ateş yolu) duyurdu; bundan sonra en iyi performans gösteren askerlerin yüzde 25'i daha uzun hizmetler için tutulacak ve kalan yüzde 75'i ise herhangi bir bahşiş veya emekli aylığı olmaksızın görevden alındı.

Halihazırda eşi görülmemiş bir işsizlik kriziyle boğuşan bir ülkede , bu plan, binlerce gencin sokaklara çıkmasıyla yaygın bir kızgınlığı tetikledi ve şimdiye kadar yüzlerce tutuklama ve en az bir ölümle sonuçlandı .

İş planı, "yıkıcı sonuçlar" konusunda uyarıda bulunan muhalefet partileri ve savunma analistleri tarafından da eleştiriliyor.

“Ordu gibi bir kurumu kısa vadeli sözleşmeli pozisyonlar ilan ederek nasıl yok edebilirsiniz? Dört yıl sonra emekli olan binlerce genç ne yapacak?” Batı Rajasthan eyaletindeki Jodhpur bölgesinden bir başka ordu adayı olan Govind Singh Chauhan dedi.

Birçok genç, özellikle Hindistan'ın kırsal kesimlerinden, güvenli işler için orduya bağımlı. Maaş bordrosunda yaklaşık 1,4 milyon memur bulunan Hindistan silahlı kuvvetleri, demiryollarından sonra ülkedeki en büyük ikinci işverendir.

Agnipath altında hükümet, bu yıl “Agniveers” (ateş savaşçıları) olarak adlandırılan 46.000 askeri işe almayı hedefliyor.

Hükümet, protestocuları yatıştırmak amacıyla, son iki yıldır askere alınmayı bekleyen adaylar için bu yıl bir defaya mahsus olmak üzere, program için azami yaş sınırını 21'den 23'e çıkardı.

Verilen tavizlere rağmen öfke dinmedi . Hindistan ordusu Agnipath altında asker toplamak için bir bildirim yayınlasa bile Pazartesi günü protestocular ülke çapında bir kapatma çağrısında bulundu.