Rusya, Kuzey Kore’ye Tekrardan Covid Aşıları Sunuyor

Pyongyang, birçok ülkeden aşı ve yardımı reddetti.

Bunun yerine virüsü dışarıda tutmak için sınırları mühürledi, ancak bu Çin ile ticareti etkiledi. Gıda, gübre ve yakıt için Pekin'e güveniyor.

Kim Jong-un, ülkenin gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu kabul ederek durumu "gergin" olarak nitelendirdi.

Yorumları geçen ay yaptı ve vatandaşlara 1990'lardaki ölümcül bir kıtlıkla karşılaştırmalara yol açan "şimdiye kadarki en kötü sonuca" hazırlanmalarını söyledi. Uluslararası ticaret yaptırımlarının gıda arzı üzerinde daha fazla baskı oluşturduğuna inanılıyor.

Rusya daha önce Kuzey Kore'ye "herkesin eşi görülmemiş derecede güçlü, kapsayıcı kısıtlamalara dayanamayacağını" söyledi ve Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın birkaç kez Pyongyang aşıları teklif ettiğini söyledi. Ayrıca, ülkenin ihtiyaç duyması halinde aşı sağlama teklifini de tekrarladı.

Kuzey Kore, uzmanların şüphe duyduğu bir iddia olan Covid vakası olmadığını söyledi. Geçen hafta, virüsle ilgili olduğuna inanılan belirtilmemiş bir "ciddi olay" nedeniyle üst düzey bir yetkili görevden alındı.

Kuzey Kore medyası daha sonra onu üst düzey bir askeri yetkili olan Ri Pyong Chol olarak adlandırdı.

Kuzey Kore devlet medyasının geçen ay bildirdiğine göre Kim Jong-un ayrıca üst düzey yetkilileri Covid-19 ile ilgili gecikmeler nedeniyle azarladı.

Çin ve Güney Kore, daha önce Pyongyang'a yardım teklif eden birkaç ülke arasında yer alıyor.

Kuzey Kore krizde. Bu krizin ne kadar büyüyeceği, önümüzdeki birkaç ay içinde ne olacağına bağlı olacaktır. Şimdi yiyecek kıtlığı olduğunu öne süren bir dizi rapor var ve Kim Jong Un'un orduya dükkânlarını halk arasında dağıtma emri verdiği düşünülüyor. Dün yayınlanan bir BM raporu, ülkenin bu yıl yaklaşık 860.000 tonluk gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu ve "sert bir yalın dönem" öngördüğünü söyledi. Bu hiçbir yerde 1990'larda görülen kıtlık seviyelerine yakın değil, ancak gıda stokları azalıyor ve yaygın açlığı önlemek için sonbahar hasadı iyi gitmeli.

Geçen yıl bir dizi tayfun tarlaları sular altında bıraktı ve ekinleri yok etti. Kuzey Kore daha fazla doğal afeti kaldıramayacağı düşünülüyor. Bu krizden çıkmanın bir yolu, rejimin sınır kısıtlamalarını kaldırmasına, ticareti yeniden başlatmasına ve hatta belki de yardımı kabul etmesine izin verecek olan Covid-19'a karşı ülkedeki insanları aşılamak olduğu düşünülüyor.