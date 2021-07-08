Soğanın Gözü Yakmaması için Ne Yapılmalı? Soğanın Gözü Yakmaması için Kullanılan Yöntemler!

Dış yapraklar, pullar ve bazal plakadan oluşan soğan filiz kısmının kesildiği sıradan bir enzim salgılamaya başlamaktadır. Salgılanan enzim ise bir tepkimeye yol açması sebebiyle bir gazı açığa çıkarmaktadır. Açığa çıkan gaz, su ile birleştiği sırada bir asit oluşturur ve gözün sulu yapısı da soğanın asidini çekerek göz yaşına ve göz yanmasına sebebiyet verir.

Soğanın göz yakmasını engellemek için keskin bıçak kullanılması ve bu sayede soğanı ezmeden dilimlenme işleminin gerçekleşmesi tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra doğrama sırasında daha az enzim salınmasına yol açan keskin bıçak kullanıma önerilen mutfak eşyaları arasında yer almaktadır.

Soğanı kesme işlemine başlamadan önce soğanı buzluğa koyarak yaklaşık olarak 15 dakika süreyle bekletmek havaya salınan enzimleri azaltacaktır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken konu soğanı buzlukta çok uzun süre bekletmemektir. Yine soğanın göz yakmasını engellemek için kullanılan diğer yöntem de soğanı su dolu bir kabın içerisinde kesmek olacaktır ya da akan suyun altında da kesmek gözlerin yanmasını engelleyecek bir diğer yöntemdir. Diğer taraftan soğanın dağılmasına sebep olacağı için bu yöntem genel olarak tercih edilmemektedir.

Su ısıtıcısının yanında soğan kesmek ya da sıcak su dolu bir tencerenin yanında kesmek gözlerin yanmasını engelleyen bir yöntem olmaktadır. Kullanılan bu yöntemdeki bilimsel ilke ise buharın soğandaki buharı dışarı çıkartıp dağılmasını sağlamak olacaktır. Aynı zamanda soğanı doğrarken dili dışarı çıkarmak ve nefes almak gerekmektedir. Dil dışarıda olduğu sırada soğandaki gaz ıslak dile çekilir ve bu sayede gözyaşı üretimi gerçekleşmez. Fakat bir anlık dalgınlık ile yapılan işlem unutulup burundan nefes alırsa göz ver hemen yaşarabilecektir. Bir diğer yol ise soğan doğrarken yavaş yavaş ekmek çiğnemek ve bu sayede gözlerin yanmasını önlemek olacaktır.