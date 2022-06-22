Afganistan Depremi: Büyük Sarsıntıda Yüzlerce Kişi Öldü

Afganistan'ın güneydoğusunda meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 1000 kişi öldü, 600 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler'e göre 130 kadar yaralı hastanelere nakledildi.

Yetkililer, gelişmemiş bölgede yüzlerce evin yıkıldığını söylüyor.

Sarsıntı, yakın zamanda herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmediği komşu Pakistan ve İran'da hissedildi.

Papa Francis, Afganistan'daki deprem kurbanları için dua etti

Papa Francis, ülke bugünün yıkıcı depreminin etkileriyle uğraşırken dünyayı Afganistan'a yardım etmeye çağırdı.

“Son birkaç saat içinde Afganistan'da meydana gelen bir deprem mağdurlara ve büyük hasara neden oldu. Yaralılara ve depremden etkilenenlere yakınlığımı ifade etmek isterim. Francis, özellikle hayatını kaybedenler ve aileleri için dua ediyorum” dedi.

Umarım herkesin yardımıyla sevgili Afgan halkının acılarını dindirebiliriz” dedi.

Zaman Çizelgesi: Afganistan'da ölümcül depremler

Afganistan'ın ölümlere neden olan güçlü sarsıntılarla dolu uzun bir geçmişi var.

Çarşamba gününün erken saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı, güneydoğudaki Paktika ve Khost eyaletlerinde yüzlerce evi yerle bir etti, en az 1.000 kişinin ölümüne ve yaklaşık 600 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Çin, Afganistan'a acil destek sağlamaya hazır olduğunu söyledi

Çin, bugünkü güçlü depremin ardından Afganistan'a acil insani yardım sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Günlük bir brifingde gazetecilere konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, depremin kurbanlarına başsağlığı diledi ve şu ana kadar herhangi bir Çinli can kaybının bildirilmediğini doğruladı.

Wang, "Afganistan, Çin'in dostane bir komşusudur ve Çin, Afgan tarafının ihtiyaçlarına göre acil insani yardım sağlamaya isteklidir" dedi.

Deprem, Afganistan'ın ihtiyaç duyduğu “son şey”

Al Jazeera'ya konuşan Afganistan'ı Açlıktan Kurtar'ın kurucusu Obaidullah Baheer, Afganistan'ı vuran yıkıcı depremin ülkedeki zaten korkunç insani durumu daha da kötüleştireceğini söyledi.

"Durum korkunç. Afganistan'ın ihtiyacı olan son şey bu. Baheer, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, modern tarihin en kötü insani krizlerinden biriyle zaten karşı karşıyaydılar ve şimdi bu.

"Bu muhtemelen Afganistan'ın son yıllarda gördüğü en kötü depremlerden biri. Sorun bu bölgelerin çoğu ve Afganistan genel olarak bir fay hattı üzerinde bulunuyor. Depremin vurduğu bölgelerin çoğu dağlık bölgeler ve insanlar dağların eteklerinde veya vadilerde yaşıyor ve bu da onları özellikle depremler sonucu meydana gelen heyelanlara karşı savunmasız hale getiriyor” dedi.