Rusya, Güney Ukrayna'da İkamet Edenlere Vatandaşlık Veriyor

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığı ve pasaportu edinme sürecini basitleştiren bir kararname imzaladı.

Kararname, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşının, Rusya'yı 2014'te Ukrayna'dan ele geçirdiği Kırım Yarımadası'na bağlayan sürekli bir kara köprüsü kurmasını sağladığı iki bölgenin "Ruslaştırılması" yönünde bir adım daha atıyor.

Kiev, planın uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi ve Kremlin'i "suç" davranışıyla suçladı.

"Pasaportların yasadışı olarak verilmesi ... Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası insancıl hukukun norm ve ilkelerinin açık bir ihlalidir." dedi.

Putin'in hareketi, Moskova'nın 2019'dan bu yana yaklaşık 800.000 pasaport çıkardığı Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Rusya destekli ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen bölgelerin sakinleri için mevcut bir planı genişletiyor.

Başvuru sahiplerinin Rusya'da yaşamış olmaları gerekmez ve yeterli fon kanıtı sunmaları veya bir Rusça dil sınavını geçmeleri gerekmez.

Ukrayna dışişleri bakanlığı, girişimin Moskova'nın "kriminal" savaş hedeflerinin, yani Moskova ordusunun elinde tuttuğu bölgelerin "Rusya'nın yasal, siyasi ve ekonomik alanına" entegrasyonunun bir başka kanıtı olduğunu söyledi.

Rusya, Mart ayı ortalarında Kırım'ın kuzeyindeki Kherson bölgesinin tam kontrolünü ele geçirdi ve kuzeydoğudaki Zaporizhzhia bölgesinin bazı kısımlarını elinde tuttu.

Herson'da Ukrayna valisi görevden alındı ve asker-sivil yönetim bu ayın başlarında Putin'den 2022'nin sonuna kadar Rusya'ya dahil etmesini istemeyi planladığını söyledi.

Pazartesi günü, Herson'daki yetkililer rubleyi Ukrayna Grivnası'nın yanında resmi para birimi olarak tanıttı. Perşembe günü, Moskova tarafından kurulan yetkililer, Zaporizhzhia bölgesinin bazı bölgelerinde aynı önlemi açıkladı.

Ukrayna, ele geçirdiği tüm toprakları yeniden ele geçirme sözü verdi.

Bu arada, Rusya'nın sözde "askeri operasyonuna" odaklandığı Ukrayna'nın doğusunda şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rusya'nın ülkeyi "Nazilerden arındırmak" için 24 Şubat'ta komşu Ukrayna'yı işgalini başlatmasından bu yana üç ay geçti.

Ukrayna'nın Batılı müttefikleri, işgalin bir saldırı savaşı olduğunu söylüyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, şu ana kadar 6,5 milyondan fazla insanın Ukrayna'daki savaştan kaçtığını ve Polonya'nın en fazla sayıda Ukraynalıya ev sahipliği yaptığını söyledi.