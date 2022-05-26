Teksas'taki Okul Saldırısında 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Teksas'taki ilkokullarında barikatlı bir kapının arkasında vurulan 19 dördüncü sınıf öğrencisi ve iki öğretmeni hakkında hikayeler ortaya çıkmaya başladı ve cinayetlerinin geride bıraktığı derin acıya ışık tuttu.

Bir öğrenci hevesli bir koşucuydu. Bir diğeri beyzbol ve video oyunlarını sevdi. Bir kız bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti ve Salı günü okulu atlamak istedi, genç bir silahlı adam Uvalde'deki Robb İlköğretim Okulu'nda ateş açtı ve 21 kişiyi öldürdü.

Vincent Salazar, 10 yaşındaki kızı Layla'nın yüzmeyi ve Tik Tok videolarıyla dans etmeyi sevdiğini söyledi. Hızlıydı - okulun tarla gününde altı yarış kazandı - ve Salazar gururla Layla'nın iki kurdelesini Facebook'ta gösteren bir fotoğrafını yayınladı.

Salazar her sabah onu kamyonetiyle okula götürürken, Guns 'n' Roses'ın "Sweet Child O' Mine" şarkısını çalacağını ve birlikte şarkı söyleyeceklerini söyledi. "O sadece çok eğlenceliydi."

Çekim, San Antonio'nun yaklaşık 130 km (80 mil) batısında, akrabaların ve arkadaşların kaybettikleri sevdikleri için şok ve yas halinde olduğu küçük Uvalde topluluğunu derinden sarstı.

Teksas Valisi Greg Abbott, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, tüm ölülerin, tetikçinin kendisini barikat kurduğu ve çocuklara ve öğretmenlerine ayrım gözetmeksizin ateş açtığı aynı dördüncü sınıf sınıfındaydı.

Silahlı adamın saldırıda AR-15 tarzı, yarı otomatik bir tüfek kullandığını ve çekimden kısa bir süre önce Facebook'ta "Bir ilkokulu vuracağım" dediğini söyledi.

Manny Renfro, saldırıda 8 yaşındaki torunu Uziyah Garcia'yı kaybetti.

"Tanıdığım en tatlı küçük çocuk," dedi Renfro. "Bunu sadece torunum olduğu için söylemiyorum."

10 yaşındaki kızı Jailah Nicole Silguero'nun kurbanlar arasında olduğu Veronica Luevanos, gözyaşları içinde Univision'a kızının Salı günü okula gitmek istemediğini ve kötü bir şey olacağını hissettiğini söyledi. Jailah'ın kuzeni de silahlı saldırıda öldü.

44 yaşındaki öğretmen Eva Mireles, sevgi dolu bir anne ve eş olarak hatırlandı. "Maceracıydı ... Kesinlikle çok özlenecek, "diyor San Antonio'dan 34 yaşındaki akrabası Amber Ybarra.

Yas tutanlar arasında 10 yaşındaki Eliahna Garcia'nın akrabaları da vardı.

"Çok mutlu ve çok dışa dönüktü," dedi Eliahna'nın teyzesi, aynı okul bölgesindeki Flores İlköğretim Okulu'nda beşinci sınıf öğretmeni olan Siria Arizmendi. "Dans etmeyi ve spor yapmayı severdi. Ailesi büyüktü, ailesiyle birlikte olmaktan zevk alıyordu."

