Arjantin'de Sağlık Personeli Maradona'nın Ölümü Nedeniyle Yargılanacak

Futbol efsanesi Diego Maradona'ya bakan sekiz kişi , Kasım 2020'de kalp durması sonucu ölümüyle ilgili soruşturmanın ardından mahkeme kararına göre, Arjantin mahkemelerinde cinayetten yargılanacak .

Çarşamba günü bir yargıç, aralarında Maradona'nın aile hekimi ve hemşirelerinin de bulunduğu sekiz kişi için "ölümü önleyebilecek bir eylemde bulunmadıkları" yönündeki kanıtlara dayanarak suçlu cinayet davası açılmasına karar verdi.

Kararda adı geçen sanıklar Maradona'nın beyin cerrahı ve kişisel doktoru Leopoldo Luque, psikiyatrist Agustina Cosachov, psikolog Carlos Diaz, hemşireler Gisella Madrid ve Ricardo Almiron, patronları Mariano Perroni ve doktorlar Pedro Di Spagna ve Nancy Forlini idi.

Sanıklar Maradona'nın ölümünün sorumluluğunu reddettiler. Hakim, bazı avukatların davanın düşürülmesini talep ettiğini söyledi.

Maradona, 60 yaşında bir kan pıhtısı nedeniyle geçirdiği beyin ameliyatı sırasında iyileşirken öldü. Onlarca yıldır kokain ve alkol bağımlılığıyla mücadele etmişti.

Hastaneden taburcu olduktan sonra getirildiği Buenos Aires'in seçkin bir semtindeki kiralık bir evde bıçak altına yattıktan iki hafta sonra yatağında ölü bulundu.

Davaya bakan yargıç, “sanıkların her birinin zararlı sonucun gerçekleşmesine yol açan ve katkıda bulunan aktif veya ihmalkar davranışlarını” sorguladı.

Maradona'nın ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen bir sağlık kurulu, 2021'de futbol yıldızının sağlık ekibinin "uygunsuz, eksik ve pervasız" davrandığı sonucuna vardı.

Maradona, uzun yelesi nedeniyle “Pelusa” ve forma numarasını kullanarak İspanyolca “Tanrı” kelimesinin bir oyunu olarak “D10S” lakaplı tarihin en büyük futbolcularından biri olarak kabul edildi.

Güney Amerika ülkesine 1986'daki ikinci Dünya Kupası zaferine ilham verdikten sonra milyonlarca Arjantinlinin idolü oldu.

Maradona'nın oğullarından birinin avukatı Mario Baudry, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Dünya Kupası kazananının öldüğü sırada “çaresizlik durumunda” olduğunu söyledi.

"Nedenini görür görmez cinayet olduğunu söyledim. Uzun süre savaştım ve işte buradayız, bu aşama tamamlandı” dedi.

Arjantin'deki “basit adam öldürme” suçu, ülkenin ceza kanununa göre genellikle sekiz ila 25 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.

Duruşma için henüz belirlenmiş bir tarih yok.