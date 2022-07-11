Rusya, Gaz Boru Hattını Kapattı

Berlin, Moskova'nın planlandığı gibi gaz akışını yeniden başlatamayacağından endişe duyduğundan, Rusya'dan Almanya'ya giden büyük bir gaz boru hattı Pazartesi günü yıllık bakım için kapatıldı.

Almanya'nın ana Rus gazı kaynağı olan Nord Stream 1 boru hattının, operatörün “mekanik elemanların ve otomasyon sistemlerinin test edilmesini” içerdiği rutin işler için 21 Temmuz'a kadar devre dışı kalması planlanıyor.

Operatörün verileri, Pazartesi sabahı planlandığı gibi gaz akışının düştüğünü gösterdi.

Ancak Alman yetkililer, özellikle Rus Gazprom'un geçen ay Kuzey Akım 1'den geçen gaz akışını yüzde 60 oranında azaltmasından sonra, Rusya'nın niyetlerinden şüpheleniyor.

Gazprom, ortağı Siemens Energy'nin bakım için Kanada'ya gönderdiği bir kompresör istasyonuna güç sağlayan bir gaz türbini ile ilgili teknik sorunlara değindi.

O türbin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar nedeniyle iade edilemedi.

Kanada, hafta sonu yaptığı açıklamada, Alman ekonomisinin yeterli gaz tedariği olmadan yaşayacağı “çok önemli sıkıntıyı” öne sürerek parçanın Almanya'ya teslim edilmesine izin vereceğini söyledi.

Alman politikacılar, Rusya'nın geçen ay Kuzey Akım 1'den geçen gaz akışındaki azalmaya ilişkin teknik açıklamasını, kararın belirsizliği ekmek ve fiyatları yukarı çekmek için siyasi bir kumar olduğunu söyleyerek reddettiler.

Almanya Şansölye Yardımcısı Robert Habeck, Rusya'nın bu ay yapılacak bakımdan sonra boru hattından gaz dağıtımını yeniden başlatmamak için “biraz teknik ayrıntı” gösterebileceğinden şüphelendiğini söyledi.

Ancak ekonomi bakanlığından bir sözcü, Almanya'nın gaz arzı konusunda ciddi bir durumda olduğunu, ancak arz güvenliğinin şu anda garanti edildiğini söyledi.

Bakım sonrası belirsizlik

Nord Stream 1 boru hattı, Baltık Denizi altında Rusya'dan Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp (bcm) gaz taşıyor.

Almanya'nın şebeke düzenleyicisinin başkanı Bundesnetzagentur, gazın tekrar açılıp açılmayacağını “kimse tam olarak söyleyemez” dedi.

Bundesnetzagentur başkanı Klaus Mueller Pazartesi günü Reuters'e verdiği demeçte, "Beklendiği gibi, Kuzey Akım 1 bu sabahtan beri sıfırda" dedi.

“Bakım sonunda ne olur, şu anda kimse söyleyemez. Planlanan bitiminden bir gün önce herhangi bir zaman bilemeyeceğiz.”

Mueller, gaz tüketicilerinin, yılın ilerleyen zamanlarında olası gaz tayınlaması durumunda öncelikli tedavi için Bundesnetzagentur'a lobi yaptığını söyledi.

Mueller, düzenleyicinin dağıtım kararlarını sosyal ve ekonomik etkilerine ve teslimat zincirleri üzerindeki sonuçlarına dayandıracağını söyledi. Bu tür kararlar, bir BT platformunun yardımıyla Ekim ayında alınacağını da sözlerine ekledi.

Ukrayna ve müttefikleri, Moskova'yı, Rusya'nın “özel askeri operasyon” olarak tanımladığı işgale yönelik yaptırımlara misilleme olarak gaz akışını boğmak için sahte bahaneler kullanmakla suçluyor.

Kremlin, gaz akışlarının manipüle edilmesini veya enerjinin siyasi bir silah olarak kullanılmasını reddediyor.