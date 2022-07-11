Bosna Srebrenitsa'da Binlerce Kişi Soykırımı Anmak İçin Toplandı

Avrupa'nın Holokost'tan bu yana kabul edilen tek soykırımının 27. yıldönümü münasebetiyle Bosna'nın doğusundaki Srebrenica kasabasında yakın zamanda tespit edilen 50 kurbanın cenazesine katılmak üzere binlerce insan bir araya geldi.

Pazartesi günü Bosna-Hersek ve dünyanın dört bir yanından yas tutanlar Srebrenica'ya gelirken, kurbanların aileleri sevdiklerini yeniden gömdüler ve belki de kasabanın dört bir yanına dağılmış toplu mezarlarda onlarca yıl boyunca cesetlerini aradıktan sonra bir miktar kapandılar.

İdriz Mustafiç, Temmuz 1995 katliamında öldürüldüğünde henüz 16 yaşında olan oğlu Salim'in ve çoğunluğu Müslüman olan Boşnak etnik grubundan binlerce erkek ve oğlan çocuğunun kısmi kalıntılarını gömmek için Srebrenica'daydı.

“Büyük oğlum Enis de öldürüldü; 2005'te toprağa verdik. Şimdi Salim'i gömüyorum” dedi.

"[Adli tıp uzmanları] kafatasını bulamadılar, [ama] karım kanser oldu ve ameliyat olmak zorunda kaldı. Bulduğumuz kemikleri gömmek, en azından mezarlarının yerini öğrenmek için daha fazla bekleyemedik” dedi.

Srebrenitsa cinayetleri, Bosna'nın Yugoslavya'nın dağılmasının ardından meydana gelen ve Bosnalı Sırpları ülkenin diğer iki ana etnik grubuna – Hırvatlar ve Boşnaklara – karşı karşıya getiren milliyetçi tutkuları ve toprak hırslarını serbest bırakmasından sonra gerçekleşen Bosna'nın 1992-95 savaşının kanlı zirvesiydi.

Temmuz 1995'te, Srebrenica'dan en az 8.000 Boşnak erkek, Sırp birlikleri tarafından eşlerinden, annelerinden ve kız kardeşlerinden ayrıldı, doğu kasabasının çevresindeki ormanlardan kovalandı ve bu güçler tarafından öldürüldü.

Failler, kurbanlarının cesetlerini aceleyle toplu mezarlara sürdüler ve daha sonra buldozerlerle kazdılar ve suçun kanıtını gizlemek için diğer mezarlıklara dağıldılar.

İşlem sırasında, yarı çürümüş kalıntılar buldozerler tarafından parçalandı, böylece vücut parçaları hala Srebrenica çevresindeki toplu mezarlarda bulundu ve DNA analizi ile bir araya getirilip teşhis edildi.

Kalıntılar tespit edildiğinde, akrabalarına iade ediliyorlar ve her 11 Temmuz'da – cinayetin başladığı 1995 yılının yıl dönümü olan – Srebrenica'nın hemen dışındaki Potocari Anıt Merkezi ve Mezarlığı'nda yeniden gömüldüler.

Katliamda eşini ve birçok erkek akrabasını kaybeden Mana Ademovic, Srebrenitsa'daki anma törenlerine katılanlar arasındaydı.

Ademovic, kocasının kısmi kalıntılarını buldu ve yıllar önce onu yeniden gömdü, ancak “her 11 Temmuz'da Srebrenica'da olması gerektiğini” söyledi.