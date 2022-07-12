Rusya 'Eşcinsel Propagandası' Yasasının Tüm Yetişkinleri Kapsayacak Şekilde Genişletilmesini Önerdi

Üst düzey bir yasa koyucu, Rus milletvekillerinin reşit olmayanlar arasında "geleneksel olmayan" cinsel ilişkilerin tanıtımına yönelik yasağın artık yetişkinleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini önerdiklerini söyledi.

Rusya'nın 2013 yılında kabul edilen mevcut “eşcinsel propagandası” yasası, eşcinsel onur yürüyüşlerini durdurmak ve LGBTQ hakları aktivistlerini gözaltına almak için kullanıldı.

Yasada önerilen değişikliklere göre, eşcinselliği teşvik etme girişimi olarak görülen herhangi bir olay veya eylem para cezasına çarptırılabilir.

Yetkililer, Batı tarafından teşvik edilen Rus olmayan liberal değerler olduğunu iddia ettikleri şeyler karşısında ahlakı savunduklarını söylüyorlar. İnsan hakları aktivistleri, yasanın Rusya'nın LGBTQ topluluğunu korkutmak için geniş çapta uygulandığını söylüyor .

Devlet Dumasının bilgi komitesi başkanı Alexander Khinshtein Pazartesi günü Telegram sosyal medya kanalında, “İzleyicinin yaşına bakılmaksızın (çevrimdışı, medyada, internette, sosyal ağlarda ve çevrimiçi sinemalarda) bu tür propaganda yasağını genel olarak uzatmayı öneriyoruz” dedi.

Rusya'nın meclis başkanı Vyacheslav Volodin geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettikten sonra Avrupa Konseyi insan hakları izleme kuruluşundan ayrıldığından, artık “geleneksel olmayan değerlerin” teşvik edilmesini yasaklayabileceğini söyledi.

Volodin, "Rusya'da eşcinsel evlilikleri yasallaştırma talepleri geçmişte kaldı" dedi.

“Toplumumuza yabancı değerleri empoze etme girişimleri başarısız oldu.”

Eşcinsellik, 1993 yılına kadar Rusya'da ceza gerektiren bir suçtu ve 1999 yılına kadar akıl hastalığı olarak sınıflandırıldı.

Başkan Vladimir Putin, eşcinsel ilişkileri reddeden Ortodoks Kilisesi ile yakın bir ilişki kurdu ve sosyal muhafazakarlığını, şu anda Ukrayna'nın işgalini haklı çıkarmak için kullanılan Rus siyasi ve kültürel canlanma anlatısının bir parçası haline getirdi.

2020'de yürürlüğe giren ve başkanlık süresini uzatan yeni bir anayasa da evliliği sadece bir erkek ve bir kadının birleşmesi olarak tanımlıyor.

ILGA-Europe tarafından hazırlanan bu yılki “Rainbow Europe” endeksinde Avrupa'nın en LGBTQ dostu ülkeleri sıralamasında Rusya sondan üçüncü oldu.