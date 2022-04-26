Emekli maaşı alanlar dikkat! Sadece 4 gün için emekli maaşı kesilme ihtimali var

Malul Aylığında 4 Gün İçin Verilen Karar. Malulen emekli olmak kavramını pek çok sigortalı çalışan duymuştur. Herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışan kişiler çalışırken olan bir kazadan ya da herhangi bir meslek hastalığı veya genel bir hastalıktan dolayı yüzde altmış olarak çalışamayan birisi malulen emekli olabilir. Malulen emekli olmak genel olarak engelli olup da emekli olanların durumu ile karıştırılıyor.

İkisi oldukça farklı durumlar, çünkü engelli oldukları için emekli olanlar emekliliklerinde belli şartları yerine getirince çalışmaya devam edebiliyor. Ama malulen emekli olmuş birisi kesinlikle yurt içi ya da dışında çalışamıyor. Eğer bu durumda bir yerde çalıştığı fark edilirse maaşından olabiliyor.

4 Gün Yüzünden Aylığından Olan SGK Emeklisi

Malulen emekli olduktan sonra, iki yıl arayla sadece 4 günlük bir işte çalışan bir SGK'lı durum fark edilince emekli aylığı alma hakkını kaybetti. Aslında çalıştığı iş bir reklam filminde çok kısa bir süreliğine yer almasıydı. Bu çalışma sadece iki gün sürmüştü. Ancak SGK'lı iki yıl geçtikten sonra da aynı işte iki günlüğüne yine çalıştı.

Yani toplamda sadece dört gün çalıştı ama SGK dava açtı ve yüzde altmış çalışamama koşulunun bu durumda gerçekçi olmadığı nedeniyle aylığının kesilmesine karar verdi. Bu kadar kısa süreli bir çalışma ile aylığından olan SGK'lı ise karara itiraz etmek için davayı Yargıtay'a kadar taşıdı.

Yargıtay SKG'yı Haklı Buldu

Yargıtay ise gerekli incelemeleri yaptıktan sonra SGK'nın işçinin aylığını kesmesini haklı bulduğunu belirtti. Bu durumda malulen emekli olan herkesin dikkatli olması gerekiyor. Çok basit ve fazla güç istemeyen bir iş bile olsa herhangi bir yerde çalışmaları aylıklarının tamamen kesilmesine neden olabilir. Engelli oldukları için erken emeklilik hakkından faydalananlar ise prim desteği ödemek koşulu ile bir işte çalışabiliyor.

Emekli olanlar içinse durum daha farklı. Genel olarak çalışma gününü tamamlayan ve yaş dolayısıyla emekli olanlar eğer 2008 yılı öncesi çalışmaya başladıysa emekli olunca da bir işte çalışabiliyor. Ama sigortalı işlerine 2008 yılından sonra başlamış iseler böyle bir hakları yok.