Rusya, BRICS Ülkelerini Ödeme Sistemlerini ve Kartlarını Entegre Etmeye Çağırdı

Rus hükümeti, Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika'dan oluşan gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS grubunu, ithalat-ihracat operasyonları için ulusal para birimlerinin kullanımını genişletmeye ve ödeme sistemlerini entegre etmeye çağırdı.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, kendisini küresel finansal sistemden ve Nisan ayı başında 606,5 milyar dolar olan altın ve döviz rezervlerinin neredeyse yarısından kesen benzeri görülmemiş Batı yaptırımlarından etkilendi.

Bu arada, uluslararası ödeme kartları Visa ve MasterCard, Mart ayı başlarında Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı ve Rusya'nın en büyük bankaları da SWIFT küresel bankacılık mesajlaşma sistemine erişimini kaybetti.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov Cuma günü BRICS ile yapılan bir bakanlık toplantısında, bakanlığından Cuma günü yapılan açıklamada, yaptırımlar nedeniyle küresel ekonomik durumun önemli ölçüde kötüleştiğini söyledi.

Siluanov, cezalandırıcı önlemlerin ABD dolarına dayanan mevcut uluslararası para ve finans sisteminin temelini de yok ettiğini söyledi.

Siluanov, "Bu bizi aşağıdaki alanlardaki çalışmaları hızlandırma ihtiyacına itiyor: ihracat-ithalat operasyonları için ulusal para birimlerinin kullanılması, ödeme sistemlerinin ve kartların entegrasyonu, kendi finansal mesajlaşma sistemimiz ve bağımsız bir BRICS derecelendirme kuruluşunun oluşturulması" dedi.

Rusya, SWIFT'e alternatif olarak SPFS olarak bilinen kendi bankacılık mesajlaşma sistemini kurdu. Kendi kartlı ödeme sistemi MIR, 2015 yılında faaliyete geçmiştir.

Bunlar, Moskova'nın Batı'dakileri yansıtmak için yerli finansal araçlar geliştirme çabalarının bir parçasıydı, Moskova'ya karşı cezaların genişletilmesi durumunda ülkeyi korumak için.

Maliye Bakanlığı, BRICS bakanlarının mevcut ekonomik durumu istikrara kavuşturma çabalarında işbirliğinin önemini teyit ettiğini söyledi.

Cuma günü, Rusya merkez bankası, 29 Nisan'da yapılması planlanan olağan yönetim kurulu toplantısından önce sürpriz bir hareketle, kilit faiz oranını yüzde 20'den yüzde 17'ye düşürdü ve yaklaşan toplantılarda daha fazla indirim olasılığını açık tuttuğunu söyledi.

İndirim, bankanın işgalin ardından Şubat ayı sonlarında yaptığı acil durum faiz artışını kısmen tersine çevirdi.

Merkez bankasının hareketi, Siluanov'un bu haftanın başlarında, bakanlığının ruble döviz kurunu daha öngörülebilir ve daha az değişken hale getirecek önlemler konusunda merkez bankasıyla birlikte çalıştığını söyledikten sonra geldi.