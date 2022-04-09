İran, 24 ABD'li Yetkiliye 'Terörizm' Ve Hak İhlalleri Nedeniyle Yaptırım Uyguladı

İran, 24 ABD'li yetkiliyi ve insanı, "terörizm" ve İran halkının insan hakları ihlalleri suçlamalarıyla yaptırım uygulanan kişilerin kara listesine ekledi.

Cumartesi günü, İran dışişleri bakanlığı, dokuz kişiyi "terörist eylemlere karıştıkları" için hedef aldığını açıkladı.

Bunlar, diğerlerinin yanı sıra, ABD Ordusu eski Genelkurmay Başkanı ve Irak'taki Çok Uluslu Kuvvetler Komutanı George W Casey Jr; Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı eski komutanı Joseph Votel; Donald Trump'ın eski avukatı Rudy Giuliani; ve Filistin ve Lübnan'daki birkaç mevcut ve eski Amerikalı diplomat.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca 15 kişiyi "ağır insan hakları ihlalleri" nedeniyle kara listeye aldı.

Bu liste esas olarak, Trump ve Obama yönetimleri sırasında İran'a yönelik cezalandırıcı ABD yaptırımlarının uygulanmasına ve genişletilmesine yardımcı olan kişileri içermektedir.

Birkaç eski hazine departmanı yetkilisi ve bir veri analizi ve danışmanlık firması olan Kharon'daki birkaç üst düzey yönetici de kara listeye alındı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti, Tek Taraflı Zorlayıcı Tedbirlerin ilan edilmesinin ve uygulanmasının, Birleşmiş Milletler Şartı'nda belirtilen uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık bir ihlali ve uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu ve insan haklarından yararlanmanın engellendiğini yinelemektedir" denildi.

Obama yönetimi, görev süresi boyunca İran'ın nükleer programına birçok yaptırım uyguladı. Dünya güçleriyle yapılan 2015 nükleer anlaşması bunların çoğunu kaldırdı, ancak Trump 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi ve Joe Biden yönetimi tarafından uygulanmaya devam eden yenilerini getirmenin yanı sıra bu yaptırımları yeniden uyguladı.

ABD'li yetkililerin İran'ı yeni bir anlaşmaya getirmek için "maksimum baskı" kampanyası olarak damgaladığı yaptırımların bir parçası olan yaptırımlar, koronavirüs salgını sırasında yoğunlaştı.

Daha önce İran, ABD'li yetkililere iki kez yaptırım uygulamış ve toplamda 60 kişiyi hedef almıştı. Bunlar arasında Trump, eski dışişleri bakanı Mike Pompeo da dahil olmak üzere üst düzey yetkilileri ve bölgedeki ABD askeri ve diplomatik çıkarlarını temsil eden düzinelerce yetkili vardı.

Cumartesi günkü duyurudan önce, yaptırımlar öncelikle Ocak 2020'de İran'ın en üst düzey generali Kasım Süleymani'nin Irak'taki bir insansız hava aracı saldırısında öldürülmesinde rol oynayan kişileri belirlemeyi amaçlıyordu.

Yaptırımların büyük ölçüde sembolik olduğu düşünülüyor, çünkü adı geçen kişilerin İranlı yetkililer tarafından ele geçirilebilecek ve İran'a seyahat etmeyecek varlıklara sahip olma olasılığı oldukça düşük.

Ancak İran, Süleymani'nin öldürülmesine misilleme peşinde koşuyor; Associated Press, geçtiğimiz hafta, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, "ciddi ve güvenilir" tehditlerle karşı karşıya olan Pompeo ve eski İran elçisi Brian Hook'a 24 saat güvenlik sağlamak için ayda 2 milyon dolardan fazla para harcadığını bildirdi.

Yeni yaptırımlar, İran ile ABD arasında 2015 nükleer anlaşmasını yeniden tesis etmek için yapılan dolaylı görüşmelerin son haftalarda durduğu sırada geldi.

Mart ayı sonlarında ABD, İran'ın balistik füze programı için malzeme temin etmekle ilgili olduğunu söylediği çeşitli kuruluşlara yeni yaptırımlar uyguladı.