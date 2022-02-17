Rusya ABD'nin Önerilerine Yanıt Vereceğiz Dedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin'in Ukrayna sınırlarına asker yıstırdığı konusundaki gerginlik devam ederken Moskova'nın Washington'un Avrupa güvenliği konusundaki önerilerine yakında yanıt vereceğini söyledi.

Lavrov Perşembe günü Rusya'nın başkentinde gazetecilere verdiği demeçte, yanıtın "birkaç saat içinde" kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Moskova, Washington ve NATO'dan Ukrayna'nın ABD liderliğindeki askeri ittifakın saflarına katılmasına asla izin verilmeyeceğini garanti etmesini talep etti. Ayrıca NATO' ya Doğu Avrupa' daki bütün askeri faaliyetleri durdurması yönünde çağrıda da bulunuldu.

Bu talepler kesin bir dille reddedilmesine karşın, ABD Moskova'ya diğer güvenlik konularında anlaşma alanları bularak gerginliği yatıştırma amaçlı karşı davalar gönderdi.

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ABD'nin BM elçisi: Rusya 'yakın işgale' doğru ilerliyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler elçisi, dünya organının güvenlik konseyinin devam eden krizle ilgili hararetli bir toplantısı olması beklenen toplantı öncesinde, Rusya'nın ukrayna'yı "yakında işgale" doğru ilerlediğini iddia etti.

Linda Thomas-Greenfield, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Washington'un "diplomasiye olan yoğun bağlılığını" göstermek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMMYK) toplantıya katılmasını istediğini söyledi.

"Amacımız durumun vahametini aktarmak. Sahadaki kanıtlar, Rusya'nın yakın bir istilaya doğru ilerledikleri yönünde. Bu çok önemli bir an." diye tweet attı.

Zelenskyy, NATO üyeliğinin Ukrayna için bir 'güvenlik garantisi' olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Ukrayna'nın NATO üyesi olma hedefiyle ilerlemeye devam edeceğini belirterek, böyle bir hareketin ülke için "güvenlik garantisi" anlamına geleceğini savundu.

BBC'ye konuşan Zelenskyy, ittifaka katılmanın bir "hırstan" daha fazlası olduğunu söyledi.

"15.000 kişiyi kaybettik. Bu bir hırs değil. Bu bizim hayatımız" diyerek, Kiev'in Ukrayna ile Ukrayna'nın doğusundaki Rusya destekli ayrılıkçılar arasında yıllardır süren savaş nedeniyle ölü sayısına işaret etti.

"Bu insanların geleceğiyle ilgili ... NATO hakkında konuşursak ... Bağımsızlığımızdan bahsediyoruz. İşte bu kadar. Geleceğimizde ne istediğimize ve ne yapacağımıza karar verdik." diye ekledi.

'Gerekirse NATO topraklarının her karışını savunacağız'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'un Rusya ile gerginlik devam ederken NATO müttefiklerini savunmaya olan bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Austin, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının art arda ikinci gün temaslarda bulunmak üzere toplandığı ittifakın Brüksel'deki karargahında gazetecilere verdiği demeçte, "Gerekirse NATO topraklarının her karışını savunacağız." dedi.

Rusya'nın 2014'te Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesine işaret eden Yetkili, "Rusya'nın Ukrayna'yı tekrar işgal etmesi için hiçbir neden olmadığı gibi, elbette bu noktaya gelmesi için hiçbir neden yok." diye de ekledi.

"Ukrayna, Bırakın Rus komşularını, kimseyi tehdit etmiyor ve yine de Moskova'nın inanmamızı istediği şey bu ve [Rusya Devlet Başkanı Vladimir] Putin önemli savaş gücü meclisini bu şekilde haklı çıkarmaya devam ediyor."