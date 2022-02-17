Ziraat Bankası ve 2 Bankadan Yapılan Açıklama! Bankaya Gelenlere 50.000 TL Ödeme Olacak! TC Vatandaşı Olmak Yetiyor

Bankalar üzerinden 50.000 TL'ye kadar onay almak isteyen vatandaşların t.c. vatandaşı olması yetecek. Ziraat Bankası Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden başlatılan Bu kampanyada vatandaşların cepleri para dolacak. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ile boğuşan vatandaşların 18 yaşından büyük olması ve banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda Ziraat Bankası Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişiler hemen 36 ay vadeye kadar kredi imkanından faydalanacak. Sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek hemen kredi onayı alabilir Acil ihtiyacınızı bu bankaların üzerinden yapılan 50.000 TL kredi kampanyası ile faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Türkiye'de kamu Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar nakit kredi imkanı sunmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler hem banka şubelerinden hem de internet sitesi üzerinden istedikleri zaman nakit kredi başvurusunda bulunabilir ve Bu bankanın yapmış olduğu düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir. Emekli olan kişiler başta olmak üzere hep sigortalı olarak çalışan kişiler ile birlikte devlet memuru olan vatandaşlar da bu kampanya katılabiliyor.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası 50.000 TL'ye kadar SMS ile kredi onayı vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası üzerinden 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli olan bu Kredi kampanyasına katılmak için cep telefonları üzerinden mesaj atmaları gerekmektedir. Bankaya kayıtlı olan veya sizin adınıza olan cep telefonu üzerinden bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numarasını yazın boşluk bırakın aylık geliriniz yazarak mesajı 4411 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka 3 dakika içerisinde sizlerin ne kadar kredi onayı aldığınızı gönderecektir.

Garanti Bankası

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kredi notu 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar banka şubelerine giderek gelir belgesiz 50.000 TL kredi kullanabilir. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan bu kredileri almak istiyorsa ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilecektir. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler Garanti bankası'ndan düşük faiz oranları ile kredi kullanabiliyor. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar Garanti Bankası şubelerine giderek hızlı bir şekilde başvuru gerçekleştirebilir ve ayrıca 50.000 TL üzerinde de dilediğin zaman kredi başvurusunda bulunabilir.