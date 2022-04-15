İsrail Güçleri Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki El Aksa Camii yerleşkesine baskın düzenledi ve sağlık görevlileri, yüzlerce kişinin gözaltına alındığı şiddet olaylarında en az 152 Filistinlinin yaralandığını söyledi.

Siteyi yöneten İslami vakıf, İsrail polisinin Cuma günü şafaktan önce yürürlüğe girdiğini ve binlerce ibadetçinin sabah namazı için camide toplandığını söyledi.

İnternette dolaşan videolar, Filistinlilerin taş attığını ve polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attığını gösterdi. Diğerleri, ibadet edenlerin göz yaşartıcı gaz bulutları gibi görünen şeyin ortasında caminin içinde kendilerini barikat kurduklarını gösterdi.

Filistin Kızılayı acil servisi, yaralıların çoğunu hastanelere tahliye ettiğini açıkladı. Vakıf, bölgedeki muhafızlardan birinin plastik mermiyle gözünden vurulduğunu söyledi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin ambulansların ve sağlık görevlilerinin camiye gelişini engellediğini, Filistin medyasının düzinelerce yaralı ibadetçinin yerleşkenin içinde mahsur kaldığını söyledi.

İsrail polis güçleri, son tırmanış sırasında en az 300 Filistinliyi tutukladıklarını söyledi. Filistinli kaynaklar bu sayıyı 400 olarak veriyor.

İsrail polisi, sabah namazının sonunda kalan "şiddetli" bir kalabalığı dağıtmak için İslam'ın üçüncü en kutsal yeri olan ve Yahudiler tarafından Tapınak Dağı olarak saygı duyulan yerleşkeye girdiklerini söyledi.

Bir grup Filistinlinin Batı Duvarı'nın yakındaki Yahudi ibadet alanına doğru taş atmaya başlamasının ardından kalabalığı "dağıtmak ve geri itmek" için içeri girdiklerini söylediler.

Ancak baskına tanık olan Filistinli kameraman Rami el-Hatib, "Onlar [İsrail güçleri] bileşiği acımasızca boşalttılar. Cami personeline, normal insanlara, yaşlılara, gençlere saldırıyorlardı.

"Çok sayıda yaralı vardı, Mescid-i Aksa'nın içinde plastik mermi ateşlediler. Herkesi dövüyorlardı, hatta sağlık görevlileri bile onlara vuruyorlardı" diyor onlarca yaralı Filistinli arasında yer alan Hatib.

Şam Kapısı'ndan bildiren El Cezire'nin Necvan el-Samri'si, İsrail polis güçlerinin El Aksa Camii yerleşkesini bahane etmeden bastığını ve sabah namazının ardından Kıblı ibadethanesinin yakınında ibadet edenlere saldırdığını söyledi.

Tırmanışın, aşırı sağcı Yahudi grupların, Yahudi Fısıh Bayramı sırasında El Aksa Camii yerleşkesine baskın yapılması ve avlularında eski zamanlardan beri gerçekleşmemiş olan hayvan kurbanlarının sunulması çağrısında bulunmasının ardından geldiğini de sözlerine ekledi.

El Cezire'nin kıdemli siyasi analisti Mervan Bişara, Kudüs'teki son gelişmelerin arkasındaki "itici güçlerden" bazıları olarak Ukrayna krizinin ortasında "işgal"i, "uluslararası toplumun Filistinlilerin çektiği acılara karşı kayıtsızlığını" ve "Filistin liderliğinin felç olmasını" suçladı.