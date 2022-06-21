Mısır, Öğrenci Cinayetinde Şüpheliyi Tutukladı

Mısır'ın kuzeyindeki Mansoura kentinde bir kız öğrencinin öldürülmesinin baş zanlısının ülke genelinde şok dalgaları gönderen ve cinsiyet şiddeti tartışmasını yeniden alevlendiren bir davada tutuklanması talimatını verdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nayera Ashraf Pazartesi günü Al Mansura Üniversitesi'nin önünde güpegündüz bir adam tarafından vahşice dövüldü ve bıçaklandı. Eşref, bir ön analize göre, boynu ve göğsü de dahil olmak üzere birkaç kez bıçaklandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, olayın görüntüleri saldırganın çevredekiler tarafından zapt edildiğini ve polis tarafından tutuklandığını gösteriyor.

Savcılık, soruşturmanın devam ettiği Salı günü yaptığı açıklamada , Mohamed Adel adlı zanlının dört gün süreyle gözaltında tutulacağını söyledi. Açıklamada, taammüden cinayetle suçlanan Adel'in, ikili arasındaki anlaşmazlıklar ve Adel'in evlenme teklifini reddetmesine işaret ederek cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Mısırlı adli makamlar, kurbanın ailesi de dahil olmak üzere yaklaşık 20 kişiyle görüştükten sonra, şüphelinin evlilik teklifini reddetmesinin ardından kurbana defalarca yaklaşmaya çalıştığını söyledi. Savcılık, ailenin iki aydan daha uzun bir süre önce kendisi hakkında uzaklaştırma emri talep ettiğini de söyledi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve güpegündüz gerçekleşen cinayetin 13 tanığın ifadeleri, şüphelinin kimliğini doğrulamak için kullanıldı. Savcı, ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılmasına karar verdi.

Mısır'da yaşanan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir avukat ve hak savunucusu olan Nehad Abo el-Komsan, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti daha ciddiye alma gereğini vurguladı.

El-Komsan, Instagram'da yaptığı açıklamada, "Genç kadınların şikayetlerini ciddiye almadığımız ve kadın hakları için mücadele edenlerin 'kızları cesaretlendirip başımıza bela açtıklarını' söylediğimiz sürece sonuç bu olacak" dedi.

Youtuber Khalid Gas, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Olanları algılayamıyorum, sebeplerini veya gerekçelerini hayal edemiyorum çünkü hasta olmak dışında hiçbir sebep kimseyi böyle bir suça itmiyor, aklıma gelen tek şey onun ailesi, haberi nasıl aldıkları ve onların durumu.

Mısır'daki Kadına Yönelik Şiddet Suçları Gözlemevi, geçen yıl kadınlara yönelik 800'den fazla vaka kaydetti ve bu, bir önceki yıla kıyasla neredeyse iki katına çıktı. Raporda, kadınların polise ihbarda bulunmama eğiliminde olduğu için gerçek vaka sayısının muhtemelen çok daha yüksek olacağı belirtildi.