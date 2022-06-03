Rus Petrolüne Yaptırımlar Onaylandı

Avrupa Birliği'nin Rus petrolünü, bankalarını ve askeri yetkilileri hedef alan yaptırımlarının altıncı turu Cuma günü yürürlüğe girdi.

Ukrayna'yı işgal ettiği için Kremlin'e karşı alınan cezai tedbirler, Macaristan'ı ve karayla çevrili diğer AB ülkelerini Rus petrolüne kısmi bir yasak koymaya ikna etmeye yönelik uzun ve uzun müzakerelerin ardından yasal olarak yürürlüğe giriyor.

Paket, deniz yoluyla taşınan Rus petrolünü hedefliyor ve Rusya'yı birkaç Doğu ve Orta Avrupa ülkesine bağlayan Sovyet döneminden kalma dev Druzhba boru hattı gibi boru hattı üzerinden hareket eden petrolü muaf tutuyor .

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, Twitter'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıfta bulunarak paketin "Putin'in savaş sandığına büyük bir darbe" olduğunu söyledi.

Petrol üzerindeki sulandırılmış yasak, Macaristan ve diğer karayla çevrili ülkelerin, AB'nin Rus petrolüne yaklaşık bir ay süreyle tam bir ambargo uygulanması önerisine karşı yoğun bir şekilde lobi yapmalarının ardından güvence altına alındı.

Avrupa Birliği, Kremlin'in önemli bir gelir kaynağını kesmek için ilk olarak altı ay içinde Rus ham petrol ithalatını ve yıl sonuna kadar rafine ürünleri aşamalı olarak kaldıracak.

Avrupa Komisyonu'na göre yasak, Rusya petrol ithalatının üçte ikisini hedefliyor ve Almanya ve Polonya'nın yıl sonuna kadar Rus petrolünden tamamen aşamalı olarak çıkışını tamamlaması halinde yüzde 90'a yükseliyor.

Macaristan ayrıca, savaşın parçaladığı Ukrayna'dan akan Druzhba'nın hasar görmesi durumunda diğer kaynaklardan Rus petrolü ithal etmek için bir muafiyet sağladı. Çek Cumhuriyeti'ne de yasağı uygulamak için ek süre verildi.

Petrol yaptırımlarıyla ilgili diğer önlemler arasında, blok dışındaki ülkelerle yaptırımların kaçmasını önlemek için Rus petrolünün nakliyesi için sigorta sağlayan AB şirketlerinin yasaklanması yer alıyor.

'Dış politikanın sınırları'

Blok, AB firmalarının lobicilik gibi halkla ilişkiler hizmetleri de dahil olmak üzere Rusya'ya profesyonel hizmetler sunmasını da yasakladı.

Rusya'ya yönelik diğer önlemler arasında, kimyasal silah geliştirme riskinden dolayı kimyasal üretimi de içerecek şekilde ihracat teknolojisi kısıtlamalarının genişletilmesi yer alıyor.

Macaristan, AB'ye Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in son tur cezai yaptırımlarında yaptırımları kaldırması için baskı yapmayı da başardı .

Macaristan, AB liderlerinin bu hafta başlarında özel bir zirvede paket üzerinde siyasi bir anlaşmaya varmasının ardından Çarşamba günü, Putin'in hevesli bir destekçisi olan Kirill'i muaf tutmak için son dakika hamlesini yaptı.

Borrell, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Patrik'in görevden alınmasının "oybirliğine dayalı dış politikanın sınırlarını" gösterdiğini, tüm AB üye devletlerinin tam mutabakatını gerektiren bir yaptırım politikasına yönelik bir eleştiri olduğunu söyledi.

Ancak, AB'ye göre Rusya Ulusal Medya Grubu'nun yönetim kurulu başkanı ve Putin'le “yakından ilişkili” eski bir jimnastikçi olan Alina Kabaeva yaptırımlar listesine alındı.

Rus Albay General Mikhail Mizintsev de Ukrayna'nın Mariupol kentini bombalamasının hedefi oldu .