Rus Petrol Rafinerisi Drone Saldırısına Uğradı

Tesis yönetimi, bir drone saldırısının Ukrayna sınırına yakın büyük bir Rus petrol rafinerisini vurduğunu ve gökyüzüne bir alev topu ve siyah duman göndererek operasyonların askıya alınmasına neden olduğunu söyledi.

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Novoshakhtinsk petrol rafinerisindeki yetkililer, ilk insansız hava aracının sabah 08:40'ta (05:40 GMT) saldırıya uğradığını ve ham damıtma ünitesine çarptığını ve bir patlama ve ateş topunu tetiklediğini söyledi.

İkinci saldırı, sabah 9:23'te, Rusya'nın güneyindeki en büyük petrol ürünleri tedarikçisi olan rafinerideki ham petrol rezervlerini hedef aldı, ancak tesis yönetimine göre yangın çıkmadı. Kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Ukrayna sınırındaki Rus bölgeleri, Moskova'nın 24 Şubat'ta hala "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı şey için birliklerini komşusuna göndermesinin ardından saldırılar ve bombalamalar olduğunu bildirdi.

Rafineri, güneybatı Rusya'da, Ukrayna sınırından sadece 8 km (5 mil) uzaklıkta.

Santralden yapılan açıklamada, "Rostov bölgesinin batı sınırından terörist eylemler sonucunda Novoshakhtinsk'in teknolojik tesislerine iki insansız hava aracı isabet etti" denildi.

"Personel tahliye edildi ve hasarı değerlendirmek için teknolojik ekipman durduruldu."

Ukraynalı yetkililerden iddia edilen saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rostov Valisi Vasily Golubev, petrol rafinerisinin faaliyetlerini askıya aldığını söyledi. Rafineride iki insansız hava aracının parçalarının bulunduğunu söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, büyük bir alev topu yükselmeden önce rafineriye doğru uçan bir drone görülüyordu. Al Jazeera, videonun gerçekliğini doğrulayamadı.

2009 yılında faaliyete geçen rafinerinin yıllık kapasitesi 7,5 milyon tona kadar çıkıyor.

Rusya enerji bakanlığı, yangının güney Rusya'daki tüketicilere benzin ve dizel tedarikini etkilemediğini söyledi.

Çarşamba günkü rafineriye yönelik iddia edilen saldırı, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı sırasında Rusya'nın batısındaki bir dizi patlama ve yangının ardından geldi.

Rusya, Nisan ayı sonlarında Ukrayna sınırının 154 km (96 mil) kuzeydoğusundaki Bryansk kentindeki bir petrol depolama tesisinde çıkan büyük bir yangının nedenini araştırıyor.

Diğer birçok patlama ve yangın rafinerileri, petrol depolarını ve bir mühimmat depolama tesisini vurdu. Ukrayna, olayların sorumluluğunu resmi olarak üstlenmedi. Bazı Ukrayna medyası, bunların Ukrayna saldırılarının bir sonucu olduğunu iddia etti.